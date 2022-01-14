«تفاهم» بين «غرف التجارة والصناعة» واتحاد أرباب العمل الموريتانيين

المصدر: دبي - البيان

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نظم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، منتدى الأعمال الموريتاني ضمن فعاليات اليوم الوطني الموريتاني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث على هامش المنتدى، وقع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص التعاون والاستثمار وتوسيع الأعمال وتطوير العلاقات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.



وقع المذكرة مـن جانب الاتحـاد الوطني لأرباب العمل المـــوريتانيين، محمد زين العابدين الشيخ محمد، رئيس الاتحاد، ومن جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف.



تجربة



وقال محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن مذكرة التفاهم تأتي في سياق الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعميق التعاون مع القطاع الخاص في مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أهمية التجربة الإماراتية في مجال الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب.



كما أكد أن الاتحاد سيواصل العمل على تعميق اتصالاته باتحاد غرف الإمارات وتبادل الزيارات والمعلومات حول الفعاليات الاقتصادية التي تُعقد في كلا البلدين.



أهمية



من جهته، أكد حميد محمد بن سالم، أن المذكرة تكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقات التي تربط البلدين والسعي لتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على استكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات، موضحاً أن هناك فرصاً لإقامة شراكات ناجحة بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين.