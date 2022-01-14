قمة مانشستر سيتي وتشيلسي «مذاق مختلف» في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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دعا إكسبو 2020 دبي عشاق كرة القدم في دولة الإمارات إلى حضور فعالية مجانية غداً لمتابعة المواجهة الكروية المنتظرة التي تجمع نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتصدر، مع نادي تشيلسي صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب.



وتنطلق الفعالية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر السبت في حديقة المهرجان في إكسبو 2020 دبي، حيث يمكن لمشجعي السيتي الاستمتاع بمجموعة مميزة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الممتعة بحضور التميمة الرسمية لنادي مانشستر سيتي «مون بيم».



مباراة استعراضية



كما يمتع عمار الخضيري، بطل الإمارات 3 مرات وبطل العرب في كرة القدم الاستعراضية، وأحد أفضل الاستعراضيين الكرويين في المنطقة بمواهبه وقدراته جمهور السيتي قبيل انطلاق المواجهة المرتقبة مع تشيلسي يوم السبت.



وتبث شاشة العرض الضخمة في حديقة المهرجان مجريات اللقاء الحماسي الذي ينطلق في الرابعة ونصف عصراً ويترقبه جمهور كرة القدم بفارغ الصبر.



أطباق



كما تقدم عربات الطعام للجمهور مجموعة من ألذ الأطباق والمشروبات النباتية ضمن مهرجان الطعام النباتي في إكسبو 2020 دبي، فيما يحصل المشجعون الذي يرتدون قميص السيتي خلال الفعالية على قسيمة مشروب مجانية يمكنهم استبدالها خلال متابعة المباراة التي يسعى خلالها السيتي إلى تعزيز تقدمه على غريمه اللدود تشيلسي في سلم ترتيب البطولة.