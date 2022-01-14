إكسبو يحتفل بتسجيل 10 ملايين زيارة عبر تذكرة اليوم الواحد بـ 10 دراهم

المصدر: البيان

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تظل إجراءات السلامة لمكافحة كوفيد-19 بالغة الأهمية في إكسبو 2020 دبي، إذ اتُخذت تدابير صارمة فيما يستعد الحدث الدولي لتحقيق إنجاز ملحوظ يتمثل في تسجيله 10 ملايين زيارة، عبر تخفيضه قيمة تذكرة اليوم الواحد من 95 درهما إماراتيا لتبلغ 10 دراهم إماراتية، وذلك لدخول موقع إكسبو 2020 يوم الأحد 16 يناير الجاري.



تمثل التذكرة المميزة عربون شكر من إكسبو 2020 دبي لزواره على دعمهم والتزامهم الشديد بإجراءات السلامة الصارمة لمكافحة كوفيد-19، التي تشمل وضع الكمامات في المساحات الداخلية والخارجية.



ويعِد يوم الأحد 16 يناير الجاري بأن يكون يوما لا يُنسى، إذ يزخر بطيف من الفعاليات الفريدة من أجل الترفيه والتثقيف، ويدعو إكسبو 2020 دبي الجميع إلى المشاركة في التجربة العالمية. فستحتفي كوريا الجنوبية بيومها الوطني، عبر قرع طبول "جانغ غو" التقليدية، واستعراض فنون تايكواندو القتالية، وحفل موسيقي مميز لموسيقى "كي بوب" على منصة اليوبيل في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت دولة الإمارات، يطل فيه فنانون أمثال جي أيدل، وستراي كيدز، وغولدن تشايلد، وساي، وفورستيلا، وسومي.



ويستضيف أسبوع الأهداف العالمية الفعالية الرئيسة بعنوان "الأهداف العالمية للجميع"، وهي فعالية موجهة للناس من أجل نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والاحتفال بالتقدم المُحرَز حتى الآن، وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه الأفراد والمجتمعات في تحفيز التغيير العالمي من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030.



وتمتد فعاليات أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 من 15 إلى 22 يناير الجاري، ويحشد هذا الأسبوع الزخم وسيسرّعه للدفع بعجلة أهداف التنمية المستدامة، ملقيا بذلك الضوء على بعض الحلول لإلهام تحرّك يطال قضايا العالم الأكثر إلحاحا، بما في ذلك اللامساواة بين الجنسَين والتغيّر المناخي.



ولختام اليوم بلمسة رائعة، تحيي منسقة الأغاني ماتو بلو الأجواء على منصة اليوبيل عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات، عبر مزيج عامر بأنواع موسيقية من ديب هاوس، وفانك، وديسكو، وبروغريسيف هاوس، وتكنو.



تتوفر تذاكر هذه التجربة التي لا يمكن تفويتها عبر الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة 14 يناير الساعة 17:00 عبر http://www.expo2020dubai.com/en/tickets-and-merchandise/tickets أو عند بوابات إكسبو 2020 في دبي. يمكن للزوار الذين لديهم بالفعل تصريح دخول موسمي الدخول بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى رسوم دخول إضافية.



تظل صحة جميع من يشارك في إكسبو 2020 دبي، وسلامتهم أولويتنا القصوى، ويلتزم المنظمون بالعمل مع المشاركين للترحيب بالزوار في نسخة آمنة واستثنائية من إكسبو الدولي.



ويتعين على الزوار إبراز نتيجة فحص سلبية لفحص "بي سي آر" على أن يكون الفحص أُجري قبل موعد الزيارة بـ72 ساعة على الأكثر، أو إثبات يفيد حصولهم على التطعيم. أما الزوار من حاملي التذاكر غير المحصّنين، فيمكنهم الخضوع لفحص "بي سي آر" بالمجان في عدد من مراكز الفحص المختارة في جميع أنحاء دولة الإمارات.