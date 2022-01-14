عمر العلماء يزور جناح ليتوانيا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، جناح جمهورية ليتوانيا الواقع في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، حيث كان في استقباله روماس جانكاسكاس مدير اللجنة العامة للجناح الليتواني.

وتعرف عمر سلطان العلماء خلال الزيارة على التجارب المبتكرة التي يقدمها جناح ليتوانيا، والتي تنقل الزائر بين التصاميم المعمارية المعاصرة والبيئة الطبيعية الغنية والفرص الاستثمارية والسياحية، والثقافة الليتوانية والمبادرات الهادفة لتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات.

وقام معاليه، بتجربة فريدة من نوعها، تمكن زوار الجناح من رؤية ليتوانيا بطريقة متطورة، وبتجربة حسية متميزة مدعومة بالتكنولوجيا، تنقل الزائر بين أشهر الأماكن وصولا لمناطق من البلاد لم تطأها قدم إنسان، كما تعرف من خلال هذه التجربة الافتراضية على معالم الثقافة الثرية لمجتمع ليتوانيا، تتضمن الفن الحديث والتقليدي، والمؤتمرات العلمية، والفرص السياحية وغيرها من المجالات.

وأشاد عمر سلطان العلماء بجمالية تصميم جناح ليتوانيا وبالتجارب الاستثنائية التي يقدمها للزوار، والتي تمكنهم من التعرف بصورة شاملة على مختلف جوانب النشاط الإنساني بطريقة مبتكرة وإبداعية، وشكر القائمين على الجناح على حسن التنظيم والتجربة المتميزة التي يقدمونها للزوار.

ويعكس جناح ليتوانيا فن العمارة الذي يتخذ الانفتاح على الإبداع والاستدامة والابتكار شعارا، أسلوب عمارة مبتكر يزاوج بين التقليدي والحداثي، بتصميم خارجي ملفت يرتكز على هيكل خشبي مزين بنوافذ ملونة وزخارف تقليدية، ويستعرض أبرز التقنيات وحلول الاقتصاد الدائري وغيرها من الحلول العصرية التي تم ابتكارها في البلاد.

كما يستعرض الجناح عددا من المشاريع التي تسعى ليتوانيا من خلالها لتحقيق قفزات نوعية في مجالات عدة تشمل المشروعات الصغيرة والناشئة في التكنولوجيا، كما يعرف الزوار بالمعالم السياحية لأكثر الدول خضرة في أوروبا.

وتعد تجربة الطعام المعد بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، محطة متميزة أخرى يقدمها جناح ليتوانيا، فمن خلال ضغطة زر واحد في الطابعة ثلاثية الأبعاد، يحصل الزائر على وجبة خفيفة من الخضار أو الفواكه وغيرها من الوجبات المعدة من منتجات مجففة بالتجميد.