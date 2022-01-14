المفوض العام لجناح تونس: إكسبو 2020 تظاهرة عالمية على أرض عربية

المصدر: وام

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أكد وليد بن موسي المفوض العام لجناح تونس في إكسبو 2020 دبي، أن معرض إكسبو 2020 دبي ؛ تظاهرة عالمية هامة لعرض الفرص الاستثمارية التي تتوفر في تونس، وإلقاء الضوء عليها كقاعدة لتصدير المنتجات والخدمات، وتطوير علاقات الأعمال والتعريف بجودة المنتج التونسي ، وعرض مشاريع المؤسسات الناشئة والشركات في مجال الثقافة، والسياحة، والتكنولوجيا، والابتكار، كما يتمكن الزائر من الاطلاع على العديد من المشاريع الرقمية والتكنولوجية الناجحة .

وأضاف ابن موسي - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - أن جناح تونس يعد تجربة فنية وعميقة تروي قصتها، وإبداع شبابها وبراعته، ورسالة أمل للتنمية المستقبلية، فـقوة تونس تتمثل في شبابها الذين يقدمون الابتكارات رغم التحديات، وقاموا بصنع الكثير من المنتجات من أجل مقاومة جائحة كورونا، ومشاركة بلاده تهدف لإعطاء دفعة لهؤلاء الشباب نحو المستقبل وتعزيز الثقة في أنفسهم.

وعن أبرز ما يقدمه جناح بلاده في إكسبو 2020، أوضح المفوض العام لجناح تونس: "عرضنا من خلال الجناح إبداعات الشباب في مختلف المجالات، وأبرز المناطق التي تستحق السياحة والصناعات التقليدية والحديثة، وتم عرض ثقافة بلادنا من خلال الربط بين موروثاتنا حيث يعيش الزائر رحلة تنطلق من تصور للمستقبل "تونس 2050" رجوعا إلى الحاضر، ويتم خلال هذه الرحلة الزمنية استعراض حقبات تاريخية ومواقع أثرية وشخصيات في تونس لتنتهي هذه الرحلة بالتركيز على الشباب التونسي، ووجدنا اقبال ممتاز من زوار إكسبو للمعروضات التونسية".

وأكد أن العلاقات الإماراتية التونسية قائمة علي الاحترام المتبادل والتعاون المشترك .. وقال : " أهدافنا واضحة ونحرص على عقد الشراكات مع الدول العربية في إطار التكامل العربي، وإكسبو دبي فرصة لجذب الاستثمارات والتعرف على عادات وتقاليد "أرض قرطاج"، نريد تطوير اقتصاد بلدنا في إطار شراكات مع دول عربية مهمة مثل أشقائنا في دولة الإمارات".

وعن الشراكة مع دولة الإمارات، لفت إلى أن تونس تبحث دائما عن التكامل وتطوير العلاقات مع الدول العربية خاصة دولة الإمارات من خلال صنع الفارق والاستفادة من تجربتها ، ونشكر الإمارات على الدعم الكبير الذي قدمته لتونس خلال أزمة جائحة كورونا، خاصة في القطاع الصحي.

وعن معرض إكسبو 2020 دبي، قال ابن موسي : " أنا كعربي أفتخر بما قامت به دولة الإمارات من جهود حثيثة وتنظيم رائع؛ لأكبر معرض دولي في العالم في ظل ظروف استثنائية تحيط بنا، ومن حق كل عربي أن يفتخر بهذا الإنجاز الكبير، الذي أحدث فارقاً كبيراً مع الالتزام الكامل بسلامة وصحة الزائرين والوافدين، وأن تسير الأمم العربية على المنوال نفسه".

وحول أبرز مجالات الاستثمار في تونس، أكد أن المجالات مفتوحة لجميع دول العالم من خلال دراسة الفرص المتاحة، والاطلاع على الأطر القانونية للاستثمار وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال، خاصة الصناعات الغذائية والسياحة المستدامة، وصناعات النسيج والملابس التي تعد من أبرز الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، كذلك ضمن اتفاقية "الكوميسا" التي تفتح آفاق واسعة داخل الأسواق الإفريقية.

ودعا المفوض العام لجناح تونس إلى زيارة جناح بلاده للاطلاع على "تونس الغد" ، واكتشاف أبرز المناطق والمزارات السياحية، والحصول على أجمل الهدايا التذكارية التي تمثل التراث التاريخي لأرض قرطاج .

وتشارك تونس في إكسبو 2020 دبي بجناح كبير يقع في منطقة "الفرص"، تحت شعار "شباب ملهم.. مستقبل واعد" ، ويتكون الجناح من طابقين بمساحة 436 مترا مربعا، ويهدف إلى إبراز ابتكارات، وإبداعات الشباب التونسي.