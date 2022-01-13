مسؤولة إيطالية: "إكسبو 2020" منصة فعالة لتسليط الضوء على أنظمة البحوث والابتكار الرائدة

المصدر: وام

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أكدت باولا سالوموني، وزيرة التعليم والجامعة والبحوث والأجندة الرقمية بإقليم "إميليا رومانيا" بشمال إيطاليا، أن زيارتها إلى إكسبو 2020 دبي، هدفها إطلاق شراكات دولية جديدة وجذب الاستثمارات، في منطقة مرشحة لتكون مختبر التحول الرقمي من بين ركائز خطة التعافي الوطني والمرونة، بفضل شبكة البنية التحتية الموجودة بها والتي تضم مراكز أبحاث ومركز بيانات تابع للمركز الأوروبي للطقس، وكمبيوتر ليوناردو الخارق.

وقالت سالوموني خلال مؤتمر صحفي عقد بالجناح الإيطالي، لإطلاق أولى فعاليات (إيميليا رومانيا) لهذا الشهر، إن زيارتها إلى معرض إكسبو 2020 دبي، ضمن يومها الإقليمي، من أجل خلق فرص التعاون الدولي وجذب الاستثمار والمواهب الشابة، وتأتي الزيارة ضمن أسبوع كامل لتقديم النظام التقني العلمي للجامعات والمشاريع المبتكرة في مجال التنقل المستدام، والقيادة الذاتية، والصناعة لشركات ومختبرات الميكاترونكس، ورياضة السيارات وتلك الخاصة بـمنطقة ريجيو إميليا الرقمية، جنباً إلى جنب مع برامج جذب الاستثمارات والمواهب العالمية الشابة.

حضر المؤتمر من الإقليم الإيطالي مانويلا رونتيني، رئيس مفوضية السياسات الاقتصادية للمجلس التشريعي، ومورينا ديازّي، مدير عام المديرية العامة لاقتصاد المعرفة والعمل والمشاريع، وفرانسيسكو أوبيرتيني، رئيس المؤسسة الدولية للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للتنمية البشرية، وأنطونيو زوكولي، رئيس المعهد الوطني للفيزياء النووية.

وأضافت سالوموني: "في السنوات الأخيرة، اختارت منطقة إميليا رومانيا الاستثمار في إنشاء المهارات المبتكرة والبحث والابتكار كمحرك لنمو الإقليم، وتم تعزيز الرؤية مع السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية والشركاء الاجتماعيين من خلال مشاركة ميثاق العمل والمناخ، جنباً إلى جنب مع قدرة نظام الابتكار والإنتاج على العمل كفريق واحد، ستركز ما يقارب 80% من قدرة الحوسبة الفائقة الوطنية وأكثر من 20% من السعة الأوروبية في بولونيا تكنوبول، مما يمهد الطريق لأوروبا لمنافسة القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين.

وتابعت سالوموني: "نحن نتحدث عن كون الإقليم محوراً أوروبياً رئيسياً، ما جعل إميليا رومانيا تقفز في غضون سنوات قليلة من المركز التاسع عشر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والجديدة، وهي مجمع دولي للعلوم، حيث يمكن تصميم الحلول والتطبيقات العملية في جميع القطاعات مثل: التنقل والوقت في المدن والتصنيع والصحة والبيئة ومكافحة تغير المناخ".

وتترأس البعثة إلى إكسبو دبي، مع ممثلين من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات، إضافةً إلى الوكالة الإقليمية للابتكار والترويج للاستثمار، وتصب تركيزها على أربعة محاور أساسية هي: وادي بيانات إيميليا رومانيا، ومركز بولونيا للتكنولوجيا المتقدمة ، وهو مركز وطني وأوروبي للتقنيات الحديثة، وعلوم المناخ، والتنمية البشرية، فضلاً عن مبادرات لجذب الاستثمار الدولي، وآخري لجذب المواهب الشابة.

وتعد تلك الزيارة الرسمية الثانية لمسؤولي إقليم إميليا رومانيا، بعد بعثة الرئيس ستيفانو بوناتشيني في ديسمبر الماضي، والتي تمحورت حول مجالات السياحة والتعليم والثقافة، وسلطت الضوء على وادي السيارات، ووادي الطعام، وجامعة إميليا رومانيا للسيارات.

وإميليا رومانيا - الإقليم الشمالي لإيطاليا - أظهر نفسه كمكان متميز للتقنيات والمواهب، لا سيما في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وكواجهة بيانات دولية تتمحور حول تقنية البيانات الضخمة وكمورد استراتيجي للمستقبل.