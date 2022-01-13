كولومبيا تعزف إيقاعات المستقبل لـ 800 ألف زائر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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استمتع 800 ألف زائر بما يقدمه جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي من فعاليات ثقافية وموسيقية وتجارية منذ بداية الحدث حتى الآن، وتعرف الزوار على الجناح الذي يحمل عنوان "إيقاع يربط المستقبل" ويتيح عبر بنائه الشفاف استكشاف الفضاء من عدة زوايا مختلفة، وتبلغ مساحته 2000 متر مربع، يُبرز من خلالها أفضل الإبداعات والابتكارات في كولومبيا، حيث يوفر في كل طابق منه تجربة فريدة للزائرين تأخذهم في رحلة عميقة للأصالة والثقافة والتراث الكولومبي على أنغام الإيقاعات الموسيقية والقصص والتجارب التفاعلية التي تشكل طبيعة هذا البلد الفريد بمقوماته الثقافية والموسيقية والترفيهية.

وفي إطار احتفال كولومبيا باستقطاب 800 ألف زائر إلى جناحها في إكسبو 2020، سيتم منح تذكرة سفر ذهاب وعودة إلى هذا البلد اللاتيني الخلاب للزائر الأكثر تفاعلاً مع فعاليات موسيقى الزومبا في الجناح يوم السبت 15 يناير الساعة الخامسة ظهراً.

ويحظى زوار جناح كولومبيا بتجارب ثقافية وتراثية ممتعة، تعكس روح هذا البلد الجميل. ويقدم الجناح أيضاً تجربة استثنائية للزوار، تساعدهم في اكتساب معرفة أوسع عن كولومبيا الجميلة، وإرثها الثقافي المتنوع والغني، وحضارتها الغنية، وهو ما يشجع زائري الجناح على القدوم إلى كولومبيا.

كما يمكن لزائري الجناح، استكشاف كولومبيا عبر جولةٍ افتراضية، تغطي المناطق الرئيسة الست للبلاد، وتبرز معالمها الطبيعية والسياحية والثقافية، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فيها.

وتؤمن كولومبيا بأهمية الموسيقى في خلق آفاق جديدة للتعبير الإبداعي، وتعزيز بناء الجسور، والتقارب بين مختلف الثقافات...وفي إطار هذا المفهوم أطلق جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي مؤخراً مهرجان السياحة عبر فعالية للزومبا أتاحت للزوار فرصة المشاركة في جلسة تجريبية لهذه الرقصة متعددة الفنون والأداء، وذات الألحان الشهيرة عالمياً.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والفنية لأهم الفرق الكولومبية التي تعكس ثقافة البلاد وتراثها الفني، ومن المقرر أن يستمر حتى 16 يناير الجاري.

وتشمل فعاليات مهرجان السياحة الكولومبي عروضاً موسيقية عدة، كون الموسيقى تشكل جزءاً مهماً من ثقافة الدولة التي يتمتع غالبية سكانها بالشغف الموسيقي، وعشق جلسات الزومبا الرياضة التي نشأت لأول مرة في كولومبيا.

كما يستحضر جناح الدولة أجواء مهرجان بارانكيا الذي يعد واحداً من أهم الاحتفالات الفولكلورية في كولومبيا، ويتبنى العديد من أنماط الموسيقى الوطنية.

وسيتمكن زوار إكسبو من مشاهدة العروض في جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع عند مدخل "منطقة الفرص"، يومياً بالإضافة إلى عروض خاصة تقام من على مسرح الألفية في موقع الحدث الدولي الكبير.