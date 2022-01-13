جدارية «زايد رجل الأمة» سيف بن زايد يكرم صاحبة مقترح المبادرة الإبداعية

المصدر: دبي - وام

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كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإكسبو 2020 دبي، المواطنة نجلاء عبدالله البناي صاحبة مقترح المبادرة الإبداعية الخريطة الذهنية «زايد رجل الأمة»، الذي قدمته عبر بوابة المقترحات لوزارة الداخلية، حيث نفذت الوزارة المبادرة لتكون أكبر خريطة ذهنية على جدارية ودخلت بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية وتم عرضها في ميدان كلية الشرطة في أبوظبي.

وسلم سموه شهادة لنجلاء البناي لمواطنتها الإيجابية وتقديرًا لجهودها الإبداعية في تقديم هذا المقترح الذي أثمر عن مبادرة وطنية متميزة.

وأعربت البناي عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم من قبل سمو وزير الداخلية، وعلى التقدير والدعم اللذين حصلت عليهما منذ تقديمها للمقترح الذي يجسد رؤية القائد المؤسس ومآثره وقيادته الحكيمة، والمتابعة الحثيثة من وزارة الداخلية لحين وضع الفكرة موضع التنفيذ، والفوز بهذا التكريم العالمي من خلال موسوعة غينيس العالمية.

زيارة جناحي روسيا واليونان

في سياق آخر، زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان جناحي روسيا واليونان في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. واطلع سموه على جناح جمهورية روسيا الاتحادية وأقسامه المختلفة بما تضم من برامج ومشاريع مستقبلية وثقافية وصناعية تظهر القدرات المتقدمة لروسيا، والعروض التي تتبنى مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ثم زار سموه جناح دولة اليونان المقام في منطقة الاستدامة، حيث استمع سموه لشرح حول المعروضات في الجناح بما تظهر من عراقة هذا البلد وتاريخه الإنساني، وتطلعات قيادته وشعبه لمستقبل أفضل قائم على مفاهيم الابتكار الصناعي والريادة في الأعمال والاستدامة في مشاريع التنمية.