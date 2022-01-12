سيف بن زايد يزور إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أجنحة روسيا واليونان في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.

واطلع سموه على جناح جمهورية روسيا الاتحادية وأقسامه المختلفة بما تضم من برامج ومشاريع مستقبلية وثقافية وصناعية تظهر القدرات المتقدمة لروسيا، والعروض التي تتبنى مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ثم زار سموه جناح دولة اليونان المقام في منطقة الاستدامة، حيث استمع سموه لشرح حول المعروضات في الجناح بما تظهر من عراقة هذا البلد وتاريخه الإنساني، وتطلعات قيادته وشعبه لمستقبل أفضل قائم على مفاهيم الابتكار الصناعي والريادة في الأعمال والاستدامة في مشاريع التنمية.