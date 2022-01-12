الجناح السويسري يحتضن ندوة لزيادة الوعي بأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت شركة «أسينو»، ندوة توعوية حول الأمراض القلبية داخل الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي، وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهود الشركة الرامية إلى زيادة الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحضور القنصل العام السويسري في دبي، فرانك إيجمان، والدكتور أندرو بيرد، المدير العام، رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لدى شركة أسينو،

إضافة إلى نخبة من الأطباء المختصين بأمراض القلب.

وأشار الدكتور جان لوك إيزيلي، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للقلب، إلى العبء العالمي المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، والمبادرات التي يتم اتخاذها حالياً لتقليل مخاطر هذه الأمراض وأعراضها.

بدوره، قال الدكتور عبد الله شهاب، استشاري طب أمراض القلب، رئيس تحرير مجلة الإمارات الطبية، نائب رئيس جمعية القلب الإماراتية: «تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية، محط تركيز مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الزيادة الأخيرة في معدل الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط، هي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، لذلك، تعد الوقاية المبكرة من اضطراب شحميات الدم، ومكافحته، أمراً بالغ الأهمية، للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».