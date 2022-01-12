«الحاضر والرهانات».. تناقش العلاقات الإماراتية الموريتانية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المركز العربي الأفريقي للإعلام بالتعاون مع جمعية الصحافيين الإماراتية، ندوة إعلامية عن العلاقات الإماراتية الموريتانية «الحاضر والرهانات»، أمس الثلاثاء في قاعة أبوظبي في إكسبو 2020 دبي، على هامش الاحتفال باليوم الوطني الموريتاني.

وقال محمد سالم ولد الداه مدير المركز العربي الأفريقي للإعلام إن الندوة تهدف إلى تقديم موريتانيا اقتصادياً وإعلامياً، وذلك بمشاركة خبراء وباحثين موريتانيين إضافة إلى قادة من رواد الصحافة الإماراتية.

ونوه ولد الداه إلى أهمية المشاركة الموريتانية في هذا الحدث العالمي وما يمكن أن تتيحه من سانحة التعريف على مختلف جوانب الاستثمار في بلادنا، والاطلاع كذلك على مختلف مناحي التطور الحاصلة في البلاد بما فيها الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية وما تلعبه موريتانيا من أدوار في الفضائين العربي والأفريقي.

وأكد مدير المركز العربي الأفريقي للإعلام على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وهي العلاقات التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد وسار على خطاه أبناؤه البررة، ونوه بمتانة العلاقة الثنائية بين البلدين في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ومن جانبه رحب محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، بالجميع على تواجدهم على أرض دولة الإمارات والتواجد في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والاحتفال باليوم الوطني الموريتاني، والتاريخ طويل بين الإمارات وموريتانيا، مضيفاً إنه في العام المقبل سيكون اليوبيل الذهبي لهذه العلاقات الاستراتيجية بإكمال 50 عاماً التي تقوم على ثقافة مشتركة تربطنا الكثير من التشابه في القيم العربية الأصيلة التي تساعد على بناء ما هو أكبر وأقوى.

وأضاف الحمادي إن العمل بيننا في جمعية الصحافيين الإماراتية والصحافة في موريتانيا مستمر، ويشعرنا بالفخر والسعادة على الرغم من البعد الجغرافي ولكن بيننا تعاون عملي وتنسيق في كل المحافل الإعلامية الإقليمية والدولية، ونتمنى لموريتانيا المزيد من الازدهار والنماء.

وقدم وزير الاقتصاد السابق محمد ولد العابد عرضاً حول مجالات الاستثمار بموريتانيا بدأه بتوطئة حول السياق المشجع والموقع الجيواستراتيجي والحكامة القانونية والسياسية واستقلالية القضاء كعناصر مشجعة للاستثمار حالياً بموريتانيا، وعدد الفرص الواعدة للاستثمار بموريتانيا ومن بينها قطاعات المعادن والغاز والطاقات المتجددة والثروة الحيوانية.

ومن جانبه قال محمد عثمان ممثل وزيرة التجارة والسياحة والصناعة التقليدية على متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، معتبراً أن المشاركة الموريتانية في معرض إكسبو 2020 دبي، وإشراف الوزير الأول على إطلاق اليوم الوطني لموريتانيا أكبر دليل على متانة هذه العلاقات وعلى إرادة قائدي البلدين وشعوبهما في تطويرها وترقيتها.

وفي هذا السياق قدم الحسين ولد مدو رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عرضاً حول المشهد الإعلامي بموريتانيا واقعه ومكاسبه وتحدياته.

كما استعرض مستوى التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي بعد تأسيس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام وتبني الحكومة الموريتانية للتوصيات الصادرة عن اللجنة ومباشرتها مراجعة الترسانة القانونية الناظمة للمشهد الإعلامي، وعرض نماذج من مشاريع القوانين والمراسيم التي تم إعدادها وفق مسار تشاوري مثل مشروع قانون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومشروع قانون الصحافي المهني والخدمة الإلكترونية والمراسيم ذات الصلة بالبطاقة الصحافية والدعم العمومي للصحافة الخاصة.

واعتبر ولد مدو أن مراجعة هذه القوانين من شأنها إدخال تحول على الممارسة الإعلامية بموريتانيا توسيعاً لمنسوب الحرية وتمهيناً للحقل، وإشراكا للإعلاميين وتوطيداً لمكانة واستقلالية مؤسسات الضبط الإعلامي وإسهاماً في خلق إعلام مهني نوعي ومتنوع.

واستعرض أهمية التعاون بين الفاعلين الإعلاميين بالبلدين في المجال التكويني سيما ما يرتبط بالإعلام الجديد والتحول الرقمي وتقنيات السمعي البصري، مثمناً أداء الصحافيين الموريتانيين بالإمارات، وداعياً للاستفادة من خبراتهم في تدعيم هذا التعاون المشترك.

وفى نهاية الندوة أهدى محمد الحمادي درع جمعية الصحافيين إلى محمد سالم مدير المركز العربي الأفريقي للإعلام، وإلى محمد ولد العابد وزير الاقتصاد سابقاً في موريتانيا.

حضر الندوة حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، وفضيلة المعيني أمين السر وحسن عمران أمين الصندوق ومحمد سعيد الطنيجي عضو مجلس إدارة الجمعية.

