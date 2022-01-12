وزير الاقتصاد: برامج الأمم المتحدة في إكسبو رسالة إنسانية مهمة للمجتمع الدولي

المصدر: وام

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قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: إن "الأعمال الفنية والبرامج التي يقدمها مركز الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، هي رسالة إنسانية مهمة حول دور وتأثير الفرد الواحد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل وعالم أفضل للأجيال القادمة".

جاء ذلك خلال زيارة معالي عبد الله بن طوق المري، مركز الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع داخل جناح الفرص، ويجسد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة للأمم المتحدة من خلال أعمال فنية لفنانين محليين ودوليين.

والتقى معاليه، الدكتورة دينا عساف، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات ونائب المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، واستمع معاليه إلى شرح متكامل حول الرسالة التي تقدمها الأمم المتحدة من خلال تواجدها في إكسبو2020.

ويوفر مركز الأمم المتحدة مجموعة ديناميكية من البرامج على مدار الأشهر الستة لإكسبو 2020، من شأنها تثقيف الزائرين وإلهامهم وإشراكهم ليتخذوا خطوات مؤثرة نحو مستقبل مزدهر للإنسان وكوكب الأرض، وذلك عبر الإسهام في أهداف التنمية المستدامة.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات وثيقة مع الأمم المتحدة وهيئاتها، بدأت منذ عام 1971، ووقعت الدولة منذ ذالك التاريخ اتفاقيات تعاون مع أكثر من 28 منظمة تابعة للأمم المتحدة، واستضافت العديد من المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة.

ومن أبرز المكاتب الدولية في الإمارات: مكتب تنسيقي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

يذكر أنه في يونيو من العام الماضي، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إثر حصولها على 179 صوتاً، حيث يضم مجلس الأمن في عضويته 15 دولة، خمس منها ذات عضوية دائمة، هي "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا"، مع 10 أخرى غير دائمة العضوية.