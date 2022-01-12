تراث زراعي.. ساوتومي وبرينسيب جنة استوائية لمخلوقات فريدة

المصدر: البيان، ووام

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يعرض جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب في إكسبو 2020 دبي كل ما يميز ذلك البلد الاستوائي من مناظر طبيعية خلابة وشواطئ مليئة بأشجار النخيل تستقطب الاستثمارات في عدة مجالات من أهمها السياحة البيئية وتقنية المعلومات وأهم الحرف اليدوية التي يعمل بها سكان الجمهورية.

وقال خوسيه أنطونيو فيرا كروز مدير جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب: إن "ساو تومي هي جنة استوائية حقيقية تعج بالمخلوقات الفريدة والفواكه الاستوائية وتحافظ الدولة الواقعة قبالة الساحل الغربي لأفريقيا على البيئة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما تعمل الدولة على تحقيق التنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام لمواطنيها.

وأضاف أن الزائر للجناح سوف يتعرف على مجموعة تمثل التقاليد الثقافية كما سيتعرف على أهم الشواطئ مثل شاطئ "جاليه" الواقع في جنوب ساوتومي ويعد من الشواطئ التي تتكاثر فيها السلاحف البحرية كما سيتعرف الزائر على الطبيعة الخلابة في ساوتومي من خلال المناظر الطبيعية الفريدة التي تشتهر بها، إضافة إلى أنواع النباتات المستوطنة في حديقة "أوبو الطبيعية".

ولفت إلى أن الزائر سيتعرف على مسرح " تشيلولي " حيث يسهم العرض الثقافي في تواصل العقول وبناء مستقبل مسؤول ومستدام يتيح للزائر الاستمتاع بالحاضر ويمثل موروثا من الثقة والاستدامة على مر الزمن للأجيال القادمة.

ويتميز الجناح بعرض التراث الزراعي والانتاج العضوي والمنتجات والقطع المتنوعة التي تمثل الحرف اليدوية في ساو تومي والقطع المصنعة من القماش والبذور من نباتات ساو تومي.