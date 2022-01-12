سلوفينيا.. خيول أندلسية وكهوف قديمة وأنهار فيروزية في إكسبو

المصدر: البيان، ووام

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عشقت سلوفينيا الخيل؛ مثلما أحبها العرب وأكثروا فيها الوصف ومجَّدوها، ولا تزال سلالات الخيول الأندلسية المسماه بـ"خيول ليبيزان" أحد أقدم سلالات الخيول في أوروبا والعالم يتدلى سرجٌها منذ عام 1580، في أخصب المناطق وأكثرها ملاءمة لتربية الجياد الأصيلة.

ويتيح معرض إكسبو 2020 دبي ، التجول بين بيران الساحلية، والأنهار الفيروزية والقلاع الشاهقة والكهوف القديمة، ومدينة ليوبليانا الساحرة داخل جناح جمهورية سلوفينيا .

وتعيش الخيول هناك في اسطبلات حديقة تريغلاف الوطنية ومزرعة "ليبيكا" في هدوء ما بين أكاديمية الفروسية والعروض المبهرة لتلك الخيول، منذ أن تم استئناس الخيل فيها في القرن السادس عشر إلى وقتنا هذا.

ويعتبر "الشعب السلوفيني " الخيل خير صديق للفارس، فأحبوها وأكرموها ومن عادة الكرام الاحتفاء بهم، فكان معرض إكسبو دبي فرصة ذهبية للتعرف إلى تقاليد هذا الشعب وعاداته في التعامل مع الخيول ذات اللون الأبيض الزاهي.

قصة الخيول

وعبر شاشة عرض تلفزيونية ، تَعرف زوار إكسبو ، على قصة الخيول التي تعود أسلافها في سلوفينيا إلى عام 800 م ، وظهرت أول أسلاف خيول ليبيزان عندما تم جلب خيول بارب إلى إسبانيا التي اختلطت مع الخيول الإسبانية ، ونتج عن ذلك سلالات الخيول الأندلسية ، مروراً بتهجينها مع الخيول الإسبانية والعربية الأصيلة ، كما يدعوك جناح سلوفينيا في إكسبو دبي ، إلى تجربة قصص عن التفاعل الفريد للطبيعة ، والمعرفة، والابتكار، والأعمال التجارية الناجحة.

في كل خطوة داخل جناح سلوفينيا، يتم تقديم سبب وجيه للزوار لاستكشافها ونشر الرسائل التي تغير العالم للأفضل ، بدءاً من عرض فيديو مذهل بزاوية 360 درجة للرموز السلوفينية للتراث الطبيعي والثقافي والحلول الخارقة للاقتصاد السلوفيني ، وترمز سلوفينيا إلى القلب الأخضر لأوروبا في المعرض ، حيث تخاطب الزوار بصور أصلية وعروض تقديمية متعددة الوسائط غير عادية ستسمح لهم بتجربة الأجزاء التي يفخر بها السلوفينيون في بلدهم الأصلي.

ويعكس عناصر تصميم الجناح طبيعة سلوفينيا، التي تحتل الغابات 63% من مساحتها ، تلك الدولة الأكثر خضرة في العالم، والتي تحتوي على عدد كبير من الأنهار، كما يركز الجناح على عناصر الاستدامة حتى في مظهره الخارجي، إذ يتكون من هياكل خشبية طولية غنية بالنباتات المتسلقة ودائمة الخضرة، وتستخدم في ريها تقنية مبتكرة تحول دون هدر المياه ، وجاء السقف على شكل مصفاة مصنوعة من الخشب السلوفيني، وهي مستوحاة من الأدوات الخشبية.

تجربة خضراء ذكية

ويأتي شعار سلوفينيا – الواقعة بين بين جبال الألب والبحر الأبيض المتوسط - "تجربة خضراء وذكية" ، إشارة إلى طبيعة البلاد المستدامة والحديثة والإبداعية، كما سيختبر الزوار من جميع أنحاء العالم قصصًا حول التفاعل الفريد بين الطبيعة والمعرفة والابتكار والأعمال التجارية.

مشاركة سلوفينيا في إكسبو دبي ، تأتي بين ثلاثة محاور تتجسد بـ "المعرفة والفرص الاقتصادية والتجارب المستدامة الفريدة"، كما تم تصميم الجناح ليكون بيئة ذكية تتيح للزوار تجربة افتراضية للمستقبل باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة، وتم تجهيز الجزء الداخلي بأسطح LCD مصممة بشكل مبتكر على الجدران والسقف والأرضية ، مما يجعل العرض رائعًا للقصص والإنجازات القادمة من سلوفينيا، مما يشكل نبضات ضوئية تحاكي إيقاع القلب تجذب الزوار من بعيد ، وتدعوهم إلى الزيارة والاستكشاف.