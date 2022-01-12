وجهات سفر غير مألوفة ورحلة مع التانغو في إكسبو.. تابعوا الأجندة حتى 14 يناير

المصدر: البيان

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يواصل إكسبو 2020 دبي، تقديم أفضل وأمتع البرامج والفعاليات والأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية خلال الفترة من 12إلى 14 يناير، أبرزها:





12 يناير



اليوم الوطني لغينيا بيساو

-10:15، ساحة الوصل

-11:15، إحاطة إعلامية في جناح غينيا بيساو



اليوم الرابع من أسبوع السفر والاتصال في إكسبو:



-عصر الابتكارات الثورية: كيف تصقل الابتكارات التقنية واقعنا الجديد

-تبحث الفعالية قدرة أحدث الابتكارات على التأثير في المجتمع العالمي في عصر الابتكارات الثورية، بمشاركة كوكبة من الخبراء العالميين. تشمل الفعالية جلسة أسئلة وأجوبة، وفرصة التواصل مع الروبوتات

-14:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض





مؤتمر عالم القهوة 2022

-يُعدّ هذا المؤتمر الفعالية الأولى لصناعة القهوة العالمية، وهو يستقطب أبرز مورّدي العالم في صناعات القهوة والضيافة وتجارة التجزئة والطعام

-12-14 يناير، 09:00-19:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2، المجلس، الغرف 4-5 و7-8 شمال



معرض جين غمايل

-الفنانة الكندية، التي تعشق موناكو وتعمل فيها، تقيم معرضها الأول في دبي، مسلطة الضوء على تشكيلة استذكارية من أعمالها

-12-13 يناير، 10:00-18:00، جناح موناكو



مكانة الثقافة في العالم الرقمي

-سيتحدث خبير من وزارة الثقافة عن الحاجة إلى تعزيز رقمنة التراث والحفاظ عليه باعتباره من عوامل التنمية الرئيسية

-11:00-13:00، جناح المغرب



رؤية للتعليم

-تستضيف مؤسسة الفطيم التعليمية ورشة عمل بشأن الرؤية/الاستراتيجية لمدرسة ديرة الدولية والمدرسة العالمية الأمريكية، في إكسبو

-19:00-21:30، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



فرقة جامو وكشمير الصوفية

-تؤدي فرقة جامو وكشمير الهندية رقصة نشأت من المذهب الصوفي

-18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



جلسات، بمشاركة داليا مبارك وفؤاد عبد الواحد

-تهدف "جلسات"، وهي سلسلة من الجلسات الغنائية النابضة بالحياة بقيادة خليجية، إلى تعريف الزوار بالتقاليد العربية بأسلوب شيق، مستعينة بموسيقيين متنوعين يرافقهم فنانون ضيوف من بلدان أخرى

-20:30-22:30، منصة اليوبيل



نشأة التانغو | الأرجنتين

-دعوة لاستكشاف رحلة التانغو منذ نشأتها حتى يومنا هذا. هذه الفعالية من بطولة أوركسترا التانغو الوطنية الأرجنتينية بتنسيق خماسي، وبمشاركة ثلاث من أكثر شراكات الرقص موهبة وشهرة.

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



13 يناير



اليوم الخامس من أسبوع السفر والاتصال في إكسبو:



نساء خارقات: كيف تستخدم المرأة العربية والمسلمة وسائل الإعلام للتواصل وتحطيم الصور النمطية

-بحث سبل تعزيز دور المرأة في العالم العربي والإسلامي في مجالات الإعلام التقليدي والجديد، والاحتفاء بإسهاماتها الإيجابية

-16:00-18:00، جناح المرأة



ليوبشو

-دعوة لاستكشاف فرص السياحة في هذا البلد الرائع، العامر بالتاريخ والجمال الطبيعي الذي يخطف الأنفاس

-19:00-21:00، جناح "مبدعون في الخير" في إكسبو لايف



الثقافة والتقاليد الأذربيجانية

-تتيح هذه الفعالية اختبار تقاليد أذربيجان وثقافتها، في استعراض لفن الحرف اليدوية ونسج السجاد وصناعة السيراميك في البلاد، وتدعو إلى اكتشاف تجارب في مجال الصحة والسلامة، والانغماس في تاريخ باكو والتقاليد النوروزية القديمة

-12:00-22:00، جناح أذربيجان



’المجلس العالمي: وجهات غير مألوفة، السفر في القرن الحادي والعشرين‘

-الأستاذة آن هاردي، الأستاذة المساعدة في السياحة الثقافية والتراثية، والسياحة وعلم الاجتماع، جامعة تسمانيا، تناقش سياحة السوق الشاملة والسياحة البيئية، أثناء استعراض خبرة أستراليا في التقنية الرقمية والتزامها بالسياحة المستدامة

-16:00-18:00، جناح الهند



مؤتمر عالم القهوة 2022

-يُعدّ هذا المؤتمر الفعالية الأولى لصناعة القهوة العالمية، وهو يستقطب أبرز مورّدي العالم في صناعات القهوة والضيافة وتجارة التجزئة والطعام

-09:00-19:00، مركز دبي للمعارض



معرض جين غمايل

-الفنانة الكندية، التي تعشق موناكو وتعمل فيها، تقيم معرضها الأول في دبي، مسلطة الضوء على تشكيلة استذكارية من أعمالها

-10:00-18:00، جناح موناكو



شركة أنطونينا كانال بريم شاكتي

-عرض لامع يجمع بين الإيقاعات الكولومبية والعربية وألوان الرقص التقليدية والحديثة

-18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



غوران بريغوفيتش

-في ظل جذوره البلقانية الراسخة وعقلية القرن الحادي والعشرين التي يتبناها، يصنع غوران موسيقى تمزج ألحان فرقة صُفْرية غجرية ونغمات بولفونية بلغارية تقليدية، بأصوات الغيتار الكهربائي والآلات الإيقاعية التقليدية

-19:00-21:00، منصة اليوبيل



باهيا

-فرصة للتعرّف على كيفية اشتقاق أنماط الموسيقى الكولومبية الشعبية من الثقافات الأفريقية وتأثيرات الشتات الأفريقي، بما في ذلك السامبا واللامبادا والفانك والأكسيه

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم





14 يناير

اليوم الوطني للبرتغال

-10:15، ساحة الوصل



ندوة عن الطاقة وتطوير البنية التحتية في موزمبيق

-ندوة تنظمها كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الأشغال العامة والموارد المائية في موزمبيق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والموارد المائية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

- 14:00-17:00، جناح موزمبيق



روسيا: الفن

-مؤتمر عن المشهد الفني الروسي – حيث يمكن الحصول على جرعة من الإلهام وفهم السياقات التاريخية للفن الروسي، وعلاقته بقطاع الأعمال، فضلا عن تحدياته ورؤاه للمستقبل

-15:00-16:00، جناح روسيا



المسرح وفنون الشارع

-عروض آسرة يقدمها فنانون متخصصون في المسرح وفنون الشارع، تفسر القيم الثقافية لدولة البرتغال

-11:00-11:30، جناح البرتغال



ريتمبرار – فرقة الآلات الإيقاعية البرتغالية

-موسيقيون شباب من بورتو يمزجون الإيقاعات والأغاني والآلات البرتغالية. تستخدم هذه الأوركسترا المكونة من 10 أفراد عدة طبول وآلات إيقاعية وأصوات، إلى جانب الغيتار البرتغالي والغيتارات الكهربائية والبيس.

-11:00-11:30، جناح البرتغال



موسيقى الجاز مع رباعي نيو بيتر ليهيل

-عرض لموسيقى الجاز الكلاسيكية، يقدمه رباعي (الساكسفون، والبيانو، والطبول، والغيتار الكهربائي والبيس) يعزف لونا تجريبيا وحديثا وجديدا من الجاز، يجمع بين الارتجال والتلحين. ويعمل أفراد هذه الفرقة معا منذ ما يقرب من 20 عاما

-18:00-18:30، جناح بادن فورتمبيرغ



دي جيه زبير - حفل موسيقي

-فرصة للاستمتاع بالأداء الفريد لمنسق الأغاني العالمي "دي جيه زبير"، المقيم في دبي. يتضمن العرض ريمكسات لأشهر أغاني بوليوود والهاوس والآر أند بي، ويقدم هذا المنسق عروضه غالبا في أفضل نوادي العالم، جنبا إلى جنب مع كبار الفنانين المشاهير

-20:30-21:30، منصة اليوبيل



