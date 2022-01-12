الإمارات حققت التوازن بين الإجراءات الاحترازية والانفتاح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكدت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على جمع العالم بنجاح وأمان وسلامة وقيادة الحراك العالمي نحو التعافي، منوهة بدور إكسبو 2020 دبي بصفته حافزاً قوياً يدعم الابتكار العالمي ويعزز التعاون الدولي في مجابهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، في وقت يواصل «إكسبو 2020 دبي» جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، محقّقاً 9 ملايين و529 ألفاً و710 زيارات في 102 يوم منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 10 يناير الجاري، وسجل الحدث الدولي 571 ألفاً و578 زيارة الأسبوع الماضي، بمتوسط 81.6 ألف زيارة في اليوم الواحد.

وخلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، قال سموه «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة مرحلة التعافي العالمية مع تطبيقها كافة الإجراءات والاحترازات المبنية على أُسس علمية، لتقدم للعالم نموذجاً في الموازنة بين إنجاح الفعاليات الكبرى والحفاظ على الصحة والسلامة، والدفع قُدماً بمسيرة التنمية لما فيه خير الجميع»، وأضاف سموه: «إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية لبناء العلاقات الدولية وتعزيزها، وجمع الناس من كل أنحاء العالم والاحتفاء بما يوحدنا، وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها جميعاً».

جهود كبيرة

وأشاد سموه بجهود كل فرق العمل المشاركة في هذه المنصة العالمية من جميع الجهات على مستوى دولة الإمارات ومن جميع الدول المشاركة البالغ عددها 192 دولة، مؤكداً أنهم قدموا بعملهم وتضافر جهودهم تجسيداً واقعياً لشعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي ينعقد تحته الحدث الدولي.

حضور عالمي

وأشادت اللجنة العليا بالحضور العالمي الرائع على كافة الأصعدة، مستعرضة النجاح الباهر الذي حققه إكسبو 2020 دبي، بمضي نصف مدة انعقاده، حيث رحّب الحدث الدولي بما يقرب من 9000 شخصية قيادية من أنحاء العالم، ما أسهم في تعميق العلاقات وإقامة الشراكات طويلة الأجل بهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة داخل المنطقة وخارجها.

وكان اجتماع اللجنة العليا لإكسبو 2020، قد انعقد بحضور كل من: معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة تأمين فعاليات إكسبو 2020، ومعالي مطر الطاير، رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040 المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي.

جذب الزوار

من جهة يواصل «إكسبو 2020 دبي» جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، محقّقاً 9 ملايين و529 ألفاً و710 زيارات في 102 يوم منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 10 يناير الجاري، وسجل الحدث الدولي 571 ألفاً و578 زيارة الأسبوع الماضي، بمتوسط 81.6 ألف زيارة في اليوم الواحد.

تذكرة موسمية

ومن المتوقع أن يحفّز إطلاق التذكرة الموسمية الختامية بقيمة 195 درهماً، زيادةً في أعداد الزيارات لموقع الحدث الدولي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المتبقية قبل اختتامه في 31 مارس 2022.

ويشهد يناير الجاري تنظيم المزيد من الفعاليات الترفيهية والعروض الثقافية والموسيقية المتنوعة وأول أسبوع للأهداف العالمية يقام خارج نيويورك، وحفلاً موسيقياً لفرقة «بلاك آيد بيز»، وإطلاق مسرحية «لماذا؟»، وهي مسرحية موسيقية استثنائية من إخراج المخرج شيكار كابور وألحان الموسيقار العالمي إيه آر رحمان.

إجراءات صحية

ويستمر «إكسبو 2020» في تطبيق إجراءات صحية للحد من انتشار جائحة (كوفيد19)، وضمان سلامة الزوار والعاملين في الموقع، وتشمل التدابير الوقائية إلزام الزوار والموظفين والمشاركين ارتداء الكمامات، في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء، فضلاً عن توفر المرافق المعنية بإجراء اختبار الـ «بي سي آر» في مختلف أرجاء «إكسبو 2020» لكل من موظفي أجنحة الدول والعاملين في الخطوط الأمامية والمجال الترفيهي.

وقالت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي»، إن الإجراءات الصحية المعتمدة كانت أحد عوامل النجاح في الحفاظ على الأعداد الكبيرة للزوار التي يشهدها الموقع أسبوعياً، مؤكدة حرص «إكسبو 2020 دبي» على سلامة الزوار والموظفين وتوفير بيئة آمنة ومسؤولة لاستضافة المزيد من الزوار من كافة الجنسيات خلال الفترة المتبقية من المعرض العالمي.

57.4 مليون زيارة افتراضية

وبلغ عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية لـ«إكسبو 2020 دبي» 57.4 مليون زيارة، مدفوعة بالعروض المتنوعة التي تقدمها، حيث يمكن الاستمتاع ببث حي للعروض والفعاليات الرئيسية التي يقدمها الحدث الدولي لزواره، والقيام بجولات افتراضية يمكن تخصيصها حسب الطلب في أرجاء موقع إكسبو 2020.

وحقق الحفل الذي أحيته النجمة أليشا كيز، ضمن سلسلة «أمسيات خالدة»، 16 مليون مشاهدة منذ تحميله على المنصة في 10 ديسمبر 2021، وحلّ حفل افتتاح إكسبو 2020 بالمرتبة الثانية، محققاً 7.5 ملايين مشاهدة، تلته منصة الجولات الاسترشادية الافتراضية في أرجاء موقع إكسبو، برصيد 7.4 ملايين زيارة.