فنلندا تسرد أسرار سعادتها لنصف مليون زائر في إكسبو 2020

المصدر: دبي – بشار باغ

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استكشف نصف مليون زائر أسرار سعادة الشعب الفنلندي منذ بداية إكسبو 2020 دبي حتى الآن، ويستعرض جناح فنلندا الذي يحمل شعار "مشاركة السعادة المستقبلية" قصة هذا البلد الاسكندنافي بصورة تفاعلية مزوداً زواره بالمعارف والخبرات حول الأسس التي يستند إليها مفهوم السعادة الفنلندية، وتتمحور مواضيعه الفرعية حول الاقتصاد الدائري والاستدامة والابتكارات مع تسليط الضوء على ركائز السعادة في فنلندا عبر تعايش الناس مع الطبيعة والتكنولوجيا والتعريف بنقاط قوتها بما يشمل التعليم والمعارف والخبرات العملية والرفاهية والاستدامة.

وبحسب تقرير السعادة العالمية السنوي السابع الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ، فإن أن سكان فنلندا هم الأكثر سعادة في العالم. ولا يعزى ذلك إلى أن الفنلنديين يكتسبون منذ ولادتهم سعادةً أكثر من الجنسيات الأخرى، فالمهاجرون الذين يعتبرون فنلندا كموطنهم أيضاً من أسعد المهاجرين في العالم. ويعدّ سكان فنلندا والدول المجاورة في الشمال الأوروبي أكثر سعادة من المقيمين في بلدان أخرى، على الرغم من فصل الشتاء الطويل. وقد حصلت جميع دول الشمال الأوروبي على درجات عالية حسب الفئات المتعلقة بالدخل والصحة ومتوسط العمر المتوقع والمساواة بين الجنسين والدعم الاجتماعي وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة والثقة والكرم.

كما تتصدر فنلندا عدة مراتب متقدمة، كالدولة الأكثر استقراراً والأقل فساداً والأكثر أماناً وتقدماً اجتماعياً، وهي من بين البلدان أكثر شفافية في العالم.

يحمل جناح فنلندا في إكسبو 2020 دبي اسم "سنو كيب" إذ يستلهم تصميمه البسيط والأنيق الغطاء الثلجي الذي يغطي الطبيعة الفنلندية ويحاكي في واجهته الخيمة العربية المغطاة بالثلج.