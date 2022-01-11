سياحة دبي من إكسبو: دور القطاع الخاص مهم في زيادة تدفق السياح

المصدر: البيان

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أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أهمية العلاقة التي تجمع سياحة دبي مع مختلف الشركاء من القطاع الخاص، الذين ساهموا في نمو قطاع السياحة في دبي، والوصول به إلى مكانته الحالية كواحد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "دبي: إعادة تشكيل السياحة"، تم تنظيمها ضمن فعاليات أسبوع السفر والاتصال، سادس أسابيع الموضوعات التي ينظمها إكسبو 2020 دبي.

وقال كاظم: "القطاع الخاص هو جزء من النجاح الذي حققته سياحة دبي في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي من المهم جداً الاستماع للأمور التي تشغل العاملين فيه، والتعرف على تطلعاتهم، والتخطيط معهم لمرحلة ما بعد كوفيد- 19، وخلال فترة التوقف في العام 2020 كنا نلتقي بممثلي القطاع الخاص، مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لأنه من المهم جداً أن يكونوا على دراية بكل ما يحدث"، مضيفاً: " نحن ممتنون جداً لتعاونهم، كما أن تلك اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، كانت ذات آثار إيجابية وعززت من ثقة القطاع في المجال السياحي لإمارة دبي".



وتابع: "التكنولوجيا مهمة جداً في القطاع السياحي، والدائرة مرنة جداً في استخدام وجلب أحدث التقنيات لدبي، وفي الوقت ذاته نحن منفتحون حيال الأفكار الجديدة لصناعة المستقبل".



كما عبر عن تطلع دبي الدائم للقمة والريادة كما عودتنا وكما أظهرته عبر التنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أن احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، منحت الفرصة للعالم لكي يأتي ويحتفل ويشارك فرحته مع 200 جنسية تعمل وتقيم في الإمارة.



وتحدث كاظم خلال الجلسة عن البنية التحتية لقطاع السياحة، وخاصة حول الجهات السياحية الجذابة التي تم افتتاحها مؤخرا مثل أعمق مسبح في العالم على عمق 60 متراً، فضلا عن تطرقه للحديث عن واقع الفنادق في دبي، والخدمات الراقية والفريدة من نوعها التي تقدمها لنزلائها وفقا لأعلى المستويات العالمية.



وفي رده على سؤال حول الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم، قال كاظم: "أن جميع متطلبات هذه الفئة المهمة من السياح، متوفرة وموجودة في مختلف المرافق السياحية".