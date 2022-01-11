1000 شركة و7 آلاف متخصص في معرض عالم القهوة غداً في إكسبو

المصدر: البيان

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يشارك أكثر من ألف شركة عارضة وعلامة تجارية في معرض عالم القهوة "وورلد أوف كوفي" الذي ينطلق غداً (الأربعاء) في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو 2020 دبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. كما يشارك في المعرض أكثر من 7 آلاف زائر متخصص وخبير من روّاد صناعة القهوة من داخل الدولة والمنطقة وجميع أنحاء العالم.

وتستضيف دورة هذا العام بطولتين وطنيتين معتمدتين هما بطولة تذوّق القهوة الوطنية ونهائيات بطولة الإبريق الوطنية حيث يحظى الفائزون بالبطولتين بفرصة تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في النهائيات العالمية في معرض وورلد أوف كوفي التي تقام هذا العام بإحدى الدول الأوروبية وسوف يتم الإعلان عنها قريباً. وتقام البطولتان للاحتفاء بصناعة القهوة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة حيث تُعدّ القهوة جزءًا أساسيًا في الضيافة العربية الأصيلة وتعكس التقاليد المرتبطة بها أصالة تراث المنطقة وعراقتها.

وتشارك في الحدث بالإضافة إلى الإمارات التي تستضيف الحدث على أرضها لأول مرة أجنحة وطنية من كل من استراليا والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا والسلفادور وإثيوبيا وجواتيمالا وإندونيسيا والهند وإيطاليا وكينيا وكوريا والمملكة العربية السعودية والكويت ونيبال وبولندا والبرتغال ورومانيا وسنغافورة وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

أهمية خاصة

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لانعقادها بالتزامن مع معرض أكسبو 2020 دبي وفي مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو، وتزداد أهميتها على خلفية النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي أقيمت في عدة مدن أوروبية بما في ذلك بودابست 2017 وأمستردام 2018 وبرلين 2019 ووارسو 2021 كما شهدت ثلاث من الولايات الأمريكية هي سياتل 2018 وبوسطن 2019 ونيو أورليانز 2020 الأمريكية إقامة ثلاث دورات ناجحة أخرى.

ويحظى المعرض بدعم واسع من روّاد قطاع القهوة على المستوى المحلي ويشكّل منصّة مهمّة للعديد من الجهات العارضة للترويج لمنتجاتها الجديدة، ومن بينهم ناجي صوراتي الشريك المؤسس والمدير العام لمحمصة ماتينا أرتيزان روستري إذ تطلق الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها قهوتها الجديدة المسمّاة "V. DRIP" باعتبارها الطريقة المبتكرة لتحضير القهوة المختصة التي ترضي أصحاب الذوق الرفيع كما تستعرض مجموعة من أصناف القهوة النادرة لديها مثل "إيزميرالدا جيشا ناتشورال" من باناما و"أوريجينال بلو ماونتن" من جامايكا و"كاب أوف إكسلنس" من كوستاريكا بالإضافة إلى أرقى أنواع البن اليمني والإثيوبي.

وبمناسبة انطلاق الدورة الأولى للمعرض في دبي ومنطقة الشرق الأوسط قال خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي في دي أكس بي لايف أن استضافة دبي لهذا الحدث تعزز مكانتها الراسخة في سوق القهوة العالمي ويمثّل هذا المعرض فرصة تاريخية للشركات المحلية والإقليمية لاستعراض الخبرات والمهارات التي طالما تحلّت بها المنطقة في مجال القهوة وسوف تُسهم هذه الدورة بكل تأكيد في خلق فرص عمل جديدة ومهمّة للمشاركين المحليين والإقليميين والعالميين خاصة مع زيادة نسبة المشاركات العالمية للجهات العارضة من خارج المنطقة لأكثر من 50% .

ويُعدّ معرض عالم القهوة /وورلد أوف كوفي/ الملتقى السنوي العالمي لروّاد صناعة القهوة وخبراءها إذ يجمع المزارعين والتجّار والمحامص والمصنّعين والموزّعين والباريستا والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والفنادق وعشّاق ومتذوّقي القهوة من جميع أنحاء العالم.