احتفاء بالفرص المستقبلية.. "روتانا لإدارة الفنادق" تفتح بوابة إكسبو2020 دبي

المصدر: البيان

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فتح غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، بوابة الاستدامة الخاصة بإكسبو 2020 دبي لاستقبال آلاف الزوار.

حضر الحفل الرمزي لفتح البوابة، شركاء مجموعة روتانا ومدراء فنادق روتانا في الإمارات، وفريق من موظفي روتانا يمثلون جميع أقسام المجموعة، وذلك للاحتفال ببداية العام 2022 وبالفرص المستقبلية. ويدل فتح روتانا لبوابة الاستدامة على الرؤية التي تتشاركها المجموعة مع إكسبو 2020 دبي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

الجدير بالذكر أن روتانا تدير حالياً 68 فندق في 24 مدينة في 14 دولة، بما في ذلك 10,012 غرفة فندقية مرموقة في36 فندق في الإمارات العربية المتّحدة، وتخطط روتانا لافتتاح 46 فندق جديد خلال المرحلة القادمة، منها عشرة فنادق سوف يتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتضيف إلى السوق أكثر من 3000 وحدة فندقية جديدة، وتواصل روتانا تعزيز محفظتها في الإمارات العربية المتّحدة، وينعكس ذلك في الاتّفاقية الأخيرة التي وقّعتها الشركة لإدارة فندق جديد تحت لواء العلامة الرائدة "روتانا للفنادق والمنتجعات"، ومن المتوقع أن يفتتح الفندق الجديد أبوابه في دبي خلال عام 2023 وسوف يضم 295 غرفة فندقية فاخرة".