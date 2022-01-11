تيمور ليشتي.. نقشات من الـ"كايف" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان، ووام

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بأنامل معروقة، ووجوه مجبولة بالاحترام والتقدير تجاه الضيوف والأصدقاء، تنسج نساء تيمور ليشتي أو تيمور الشرقية، بمهارة لا مثيل لها، أجمل نقشات الـ"كايف" التي تعد من الفنون التقليدية التي تتوارث النساء مهاراتها من جيل إلى جيل في "تيمور- ليشتي" وهي قائمة على الأشكال والأنماط الهندسية، لذا كان معرض إكسبو 2020 دبي فرصة لزيارة جناح ذلك البلد الذي يقع في جنوب شرق آسيا بين أستراليا وإندونيسيا، والتعرف إلى عاداته وتقاليده.

وتمثل النساء ثروة بشرية هامة، حيث تنسج أناملهن أقمشة "تايس" يدويا باستخدام خيوط القطن خلال موسم الجفاف بالجزيرة؛ وهو شكل من أشكال النسيج التقليدي الذي ابتكرته نساء تيمور الشرقية وجزء أساسي من التراث الثقافي ومصدر دخل مهم بالنسبة للمرأة، وتُستخدم حياكة التيس للزينة الاحتفالية، ودلالة على الاحترام والتقدير تجاه الضيوف والأصدقاء واعتمدت تيمور الشرقية استخدام تايس بجانب الريش والحلي خلال المراسم المهمة لها.

وأكد مسؤولو الجناح في إكسبو 2020، أن صور وأنماط منسوجات "تايس" تختلف اختلافًا كبيرًا من منطقة إلى أخرى، كما تختلف بين الرجال عن النساء، حيث يرتدي الرجال زياً تقليديًا عبارة عن لف إحدى الأقمشة حول الخصر، بينما ترتدي النساء شكلا من أشكال الفستان بدون حمالات منسوج على شكل أنبوب، وقطعة قماش رفيعة يتم ارتداؤها حول الرقبة.

من جانبه، دعا عارف ساجران المفوض العام لجناح تيمور الشرقية الزوار للتعرف على ثقافة بلاده فضلا ًعن الأماكن السياحية الخلابة.

وأضاف :"نحاول من خلال الجناح إبراز عاداتنا الثقافية وقدرات بلدنا الاقتصادية أمام العالم ، لدينا مهرجان راميلاو الثقافي والكثير من الموارد الغنية والأحجار الكريمة ، كما نمتلك ثروات طبيعية ندعو العالم للاستثمار لدينا واكتشافها".

وتٌأمل تيمور ليشتي أو تيمور الشرقية، خلال مشاركتها بمعرض في إكسبو 2020 دبي، أن يتعرف العالم على تلك الدولة التي نشأت حديثاً، ونظراً لتمتعها بموارد غنية من خشب الصندل، جذبت تيمور- ليشتي اهتمام التجار الأوروبيين منذ القرن السادس عشر .

إلى جانب خشب الصندل، تنمو أشجار جوز الهند والفرك الأوكالبتوس، بجانب الينابيع الحارة المنسدلة من الجداول الجبلية وسط الحياة البرية، لذا حوى الجناح في إكسبو دبي على عدد من التماثيل الخشبية المشهورة في تيمور والتي يشتريها زوار إكسبو من أجل الديكور.

يركز جناح تيمور الشرقية في إكسبو 2020 دبي على عرض منتجات رائعة من منحوتات خشبية تقليدية وتوابل تملأ الجناح بروائح عبقة، إضافة إلى رائحة القهوة المحلية وصُمّم الجناح على شكل منازل تيمور الشرقية المحلية التي تعكس الثقافة الطوطمية، حيث ستتمكنون من مشاهدة مقاطع فيديو تسلط الضوء على العائلات التي تعمل دون كلل لدعم هذا المجتمع الفتي.

ويعمل الجناح والذي يقع في منطقة الفرص في إكسبو دبي، على عرض ثقافة تلك البلد الصغير ، وتطمح تيمور الشرقية وهي واحدة من أصغر الدول في العالم ، إلى تحويل نفسها بحلول عام 2030، بالتركيز على أربع أولويات رئيسية: السياحة، والزراعة، والخدمات اللوجستية والنقل، والنفط والغاز.