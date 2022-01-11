57.4 مليون زائر لـ"إكسبو الافتراضي" والصين تتصدر القائمة

المصدر: البيان

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زار أكثر من 57.4 مليون فرد "إكسبو الافتراضي" عبر منصاته المختلفة، فيما تصدّرت الصين قائمة هذه الزيارات، خلال الفترة من 30 سبتمبر 2021، حيث أقيمَ الحفل الرسمي لافتتاح إكسبو 2020 دبي، حتى 9 يناير 2022.

ويحقق الصينيون أقصى فائدة ممكنة من إكسبو 2020 دبي عبر "إكسبو الافتراضي"، ويأتون في المرتبة الأولى في قائمة الزيارات الافتراضية.

وفي هذا الصدد، قال ريحان أسد، الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي: "فيما لم يتمكن العديد من الصينيين من زيارة إكسبو 2020 دبي شخصيا بسبب قيود السفر العالمية الناجمة عن كوفيد-19، فقد أبدى الملايين منهم اهتماما كبيرا من خلال زيارة موقع الحدث الدولي عبر إكسبو الافتراضي."



وأضاف: "لقد سمحت المنصة للزوار من أنحاء العالم بالمشاركة في هذا الملتقى العالمي الذي لا يتكرر، واستكشاف 192 دولة افتراضيا، والاستمتاع بفعاليات وعروض ترفيهية عالمية الطراز – عبر أجهزتهم الإلكترونية الخاصة، من أي بقعة في العالم".



وبناء على وعد قطعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2013، بأن يقدم إكسبو 2020 دبي التجربة الافتراضية الأكثر تقدما في تاريخ إكسبو الدولي، فإن إكسبو الافتراضي يقدم تمثيلا مشوقا للحدث على أرض الواقع، يسهل على الزوار الوصول إليه والتفاعل معه من أي مكان في العالم.



يُذكر أن الحفل الذي أحيته النجمة أليشا كيز، ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، حصد 16 مليون مشاهدة منذ تحميله على المنصة في 10 ديسمبر 2021. وحلّ حفل افتتاح إكسبو 2020 بالمرتبة الثانية، محققا 7.5 مليون مشاهدة، تلته منصة الجولات الاسترشادية الافتراضية في أرجاء موقع إكسبو، برصيد 7.4 مليون زيارة.

ويرمز الجناح الصيني في معرض إكسبو 2020 دبي إلى الأمل والمستقبل المشرق، ويقوم تصميمه على المزج بين الثقافتين الصينية والغربية، مع التركيز على الثقافة الصينية ويجمع الجناح بين الجانب الحضاري، الثقافي، التكنولوجي، وغيرها، إلى جانب توفير العديد من الفعاليات والعروض الثقافية والفلكلورية.

ويقدم الجناح الصيني، جولة تاريخية مضيئة للابتكار الصيني، حيث يشمل ما قيمته آلاف السنين من الثقافة والتكنولوجيا الصينية، التي تؤكد أنه لا توجد نهاية للابتكار والاستكشاف، بدءاً من الاختراعات الصينية القديمة مثل البوصلة والبارود، إلى التطورات الحديثة في البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللاسلكية جي 5.