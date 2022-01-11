أضواء فرنسا تلهم مليون زائر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: بشار باغ

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استقبل جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي تحت شعار "الضوء مصدر الإلهام: مليون زائر منذ انطلاقة الحدث العالمي حتى الآن.

ويرمز شعار الجناح إلى قيادة فرنسا للتنوير ورسم ملامح مستقبل البشرية حيث يجسد الجناح مفهوماً حديثاً لإعادة تشكيل التطور وتحفيز العلاقات عبر إطلاق أفكار جديدة ومبتكرة.

ويركز برنامج محتوى الجناح على عدة مجالات أبرزها النقل والهندسة المعمارية والفنون والبيئة، كما يضم متحفاً مصغراً على شكل سفينة ومنطاد المستقبل، وقدمت فرنسا من خلال جناحها منذ انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي برامج فنية وثقافية وتجارية متنوعة ساهمة في جذب الزوار.

ويبلغ ارتفاع الجناح الفرنسي في إكسبو دبي 21 متراً، ويحيط به واجهة خارجية تمتد على مساحة 2500 متر مربع مغطاة بألواح ضوئية تُنتج 60% من الطاقة التي يستهلكها الجناح.

أما من الداخل، يضم الجناح واجهة بمساحة 5100 متر مربع تقع بين مساحة سفلية مخصصة للجمهور وأخرى علوية مخصصة للاجتماعات تبلغ مساحتها 1160 متراً مربعاً، مبنية على شكل أربعة مربعات، وشرفة مساحتها 40 متراً، إضافة إلى مظلة معلقة على ارتفاع 15 متراً ومساحة مفتوحة على امتداد 1500 متر مربع. كما يحتوي الجناح على متجر فرنسا الذي يوفر تشكيلة واسعة من المشغولات الحرفية المصنوعة بإتقان من مبدعين فرنسيين وعلامات تجارية فرنسية.