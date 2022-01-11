ثاني الزيودي: إكسبو يعزز مكانة الإمارات العالمية كبيئة حاضنة للأعمال

المصدر: البيان، ووام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية معرض إكسبو 2020 دبي في دعم مكانة دولة الإمارات العالمية كبيئة حاضنة للأعمال، وتعزيز خريطة التعاون الاقتصادي مع جميع الدول المشاركة، مشيراً إلى أن المعرض يكتسب أهمية استثنائية كونه يتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وانطلاقها لمرحلة جديدة من التطور والنمو واستشراف المستقبل في الخمسين عاماً المقبلة.

جاءت تصريحات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال زيارته جناح مملكة تونغا في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يقع في منطقة الفرص ويحمل شعار "كوكب الأرض صديقي".

وأوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد الأكثر شمولية والأكبر من حيث المشاركات الدولية في تاريخ معارض إكسبو الدولية، ويجسد شعاره "تواصل العقول وصناعة المستقبل" جملة من المستهدفات الرائدة، ويمنح المعرض فرصة للمشاركة في اكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار، حيث يضع أرضية صلبة لبناء شراكات تنموية من أجل المستقبل في مختلف المجالات على صعيد الاقتصاد والأعمال والتجارة والاستثمار وجذب المواهب والسياحة والثقافة.

ويقدم جناح مملكة تونغا تجربة فريدة للزوار ورحلة خيالية من التعلم والاكتشاف، من خلال العديد من العروض والمبادرات البيئية التي تعكس شعار الجناح "كوكب الأرض صديقي" ومنها: "بعيني طفل" والذي يسلط الضوء على الطبيعة الساحرة في المملكة، ويتيح للزوار الحصول على لقاء لا يُنسى مع البيئة التي تجعلهم مناصرين لكوكب الأرض.

وتشكل مشاركة مملكة تونغا في إكسبو 2020 دبي خطوة مهمة لتسليط الضوء على الإمكانات السياحية والزراعية الفريدة لهذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي - بالإضافة إلى التطرق للمخاطر التي يمثلها التغير المناخي – في حدث عالمي تشارك فيه الحكومات والمستثمرون والزوار من شتى أنحاء العالم.