اللجنة العليا لإكسبو: الإمارات أثبتت قدرتها على جمع العالم بنجاح وأمان وسلامة

المصدر: البيان

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أكدت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على جمع العالم بنجاح وأمان وسلامة وقيادة الحراك العالمي نحو التعافي، منوهة بدور إكسبو 2020 دبي بصفته حافزاً قوياً، يدعم الابتكار العالمي ويعزز التعاون الدولي في مجابهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة مرحلة التعافي العالمية مع تطبيقها كافة الإجراءات والاحترازات المبنية على أُسس علمية، لتقدم للعالم نموذجا في الموازنة بين إنجاح الفعاليات الكبرى والحفاظ على الصحة والسلامة، والدفع قُدما بمسيرة التنمية لما فيه خير الجميع".



وأضاف سموه: " إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية لبناء العلاقات الدولية وتعزيزها، وجمع الناس من كل أنحاء العالم والاحتفاء بما يوحدنا، وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها جميعا".



وأشاد سموه بجهود كل فرق العمل المشاركة في هذه المنصة العالمية من جميع الجهات على مستوى دولة الإمارات ومن جميع الدول المشاركة، البالغ عددها 192 دولة، مؤكداً أنهم قدموا بعملهم وتضافر جهودهم تجسيدا واقعيا لشعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" الذي ينعقد تحته الحدث الدولي.



وأشادت اللجنة العليا بالحضور العالمي الرائع على كافة الأصعدة، مستعرضة النجاح الباهر الذي حققه إكسبو 2020 دبي، بمضي نصف مدة انعقاده، حيث رحّب الحدث الدولي بما يقرب من 9000 شخصية قيادية من أنحاء العالم، ما أسهم في تعميق العلاقات وإقامة الشراكات طويلة الأجل بهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة داخل المنطقة وخارجها.



وشهد إكسبو 2020 دبي منذ انعقاده وحتى تاريخ 11 يناير 9,529,710 زيارة، ومن المتوقع أن يحفّز إطلاق التذكرة الموسمية الختامية بقيمة 195 درهما إماراتيا، زيادةً في أعداد الزيارات لموقع الحدث الدولي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المتبقية قبل اختتامه في 31 مارس 2022.



ومن المقرر انعقاد آلاف الفعاليات العالمية المستوى، قبل اختتام إكسبو في 31 مارس 2022، حيث يشهد شهر يناير تنظيم أول أسبوع للأهداف العالمية يقام خارج نيويورك، وحفلا موسيقيا لفرقة "بلاك آيد بيز"، وإطلاق مسرحية "لماذا؟" – وهي مسرحية موسيقية استثنائية من إخراج المخرج شيكار كابور وألحان الموسيقار العالمي إيه آر رحمان.



واقترب عدد الزيارات إلى المنصة الافتراضية لإكسبو 2020 من 60 مليون زيارة، مدفوعة بالعروض المتنوعة التي تقدمها، حيث يمكن الاستمتاع ببث حي للعروض والفعاليات الرئيسية التي يقدمها الحدث الدولي لزواره، كما يمكن القيام بجولات افتراضية يمكن تخصيصها حسب الطلب في أرجاء موقع إكسبو 2020.



وكان اجتماع اللجنة العليا لإكسبو 2020، قد انعقد بحضور كل من: معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي؛ ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة تأمين فعاليات إكسبو 2020؛ ومعالي مطر الطاير، رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040 المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وسعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي.



تستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض لصنع عالم جديد معاَ، في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

