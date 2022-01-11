مؤتمر عالم القهوة وأوركسترا إيطالية.. فعاليات مدهشة في إكسبو حتى 13 يناير..أهلا بالزوار

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الأحداث والفعاليات الدولية والأنشطة الاقتصادية والبرامج الثقافية والفنية المدهشة من 11 إلى 13 يناير الجاري، أبرزها:



11 يناير



اليوم الوطني لجمهورية تشاد

-10:15، ساحة الوصل

-11:15، إحاطة إعلامية (لمدة 15 دقيقة)، في جناح جمهورية تشاد



اليوم الوطني لموريتانيا

-16:15، ساحة الوصل



اليوم الثالث من أسبوع السفر والاتصال في إكسبو 2020



-منتدى أعمال السفر والاتصال:كيف سنقوم بموازنة التأثير الذي يسببه توسع العالم الرقمي على واقعنا الحقيقي؟

-ستسلط الأضواء على فرص الأعمال، وأحدث ما توصلت إليه التكنلوجيا، والتطورات التي أنجزتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركون الدوليون وشركاء إكسبو فيما يتعلق بقطاع السفر والاتصال

-11-12 يناير، 09:00-16:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي

الآفاق الجديدة في القطاع السياحي

-فعالية ليوم واحد لاستكشاف الآفاق الجديدة التي طرأت على القطاع السياحي من حيث تغير الأنظمة لا من حيث الوجهات السياحية، من العروض التي تتبنى النماذج المتجددة والدائرية، إلى السياسات المتعلقة بالسياحة التي تضع المجتمعات المحلية في المقدمة

-11:00-16:00، جناح أستراليا، والكيبلان- قاعة الطعام الأفريقي، وجناح نيوزيلندا



ورشة عمل حول الآفاق الجديدة في القطاع السياحي يقدمها يوسف عمر

-يقدم هذه الورشة المتقدمة يوسف عمر، مؤسس وسم قصصنا، ومبتكر فيديوهات عالمي، يستطيع الوصول لملايين المتابعين عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي. شغل يوسف سابقا منصب صحفي أول وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة سي إن إن، وهو صحفي

-حائز على جوائز من تيديكس، والأمم المتحدة، كما عمل يوسف كمحرر لأخبار الهاتف المحمول في صحيفة هندوستان تايمز الهندية، ومراسل صحفي في سوريا والكونغو

-10:30-12:30، جناح أستراليا



المجلس العالمي/ التوأمة الرقمية والوقائع الجديدة: الحياة والازدهار في ظل الوقائع الجديدة

-سيناقش قادة الرأي وأصحاب الرؤى وصانعوا التغيير، العالم الجديد الذي ابتكرته وسائل الإعلام الرقمية، وكيف يمكنها بمرور الوقت، التأثير على الثقافات الاجتماعية والمهنية، وعلى طرق التفاعل بين البشر وأسلوب حياتهم

-16:00-18:00، جناح المملكة المتحدة



فعالية تجمع الأجنحة معا للانضمام إلى تحدي التنظيف الرقمي

-تدعو إستونيا كافة الأجنحة للإنضمام إلى تحدي التنظيف الرقمي، للتخلص من المخلفات الرقمية، وتخفيض البصمة الكربونية، بالتعاون مع واحدة من أكبر المنظمات البيئية العالمية. فلنفعلها أيها العالم، نشجع كافة الأجنحة على إرسال ممثل واحد على الأقل

-16:00، جناح إستونيا





"دمي لوطني" تفعيل حملة التبرع بالدم

-11-12 يناير، 15:00-22:00، ساحة الوصل



السياحة في منطقة المخروط الجنوبي

-التقوا مع الهيئات الحكومية الأرجنتينية لمناقشة فرص المشاركة في كافة الأنواع السياحية

-19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



آمبورجيو سباراجنا وأوركسترا بوبلار الإيطالية

-ستقدم أروكسترا بوبلار الإيطالية معزوفاتها الموسيقية الخلابة

-18:00-19:30، مسرح دبي ميلينيوم



غوصوا في قلب أذربيجان العصرية مع المنسق الموسيقي

-غوصوا في قلب أذربيجان العصرية مع منسقنا الموسيقي، وربما تربحون رحلة لزيارة أذربيجان

-20:00-22:00، جناح أذربيجان



12 يناير



اليوم الوطني لغينيا بيساو

-10:15، ساحة الوصل

-11:15، إحاطة إعلامية في جناح غينيا بيساو



اليوم الرابع من أسبوع السفر والاتصال في إكسبو:



-عصر الابتكارات الثورية: كيف تصقل الابتكارات التقنية واقعنا الجديد

-تبحث الفعالية قدرة أحدث الابتكارات على التأثير في المجتمع العالمي في عصر الابتكارات الثورية، بمشاركة كوكبة من الخبراء العالميين. تشمل الفعالية جلسة أسئلة وأجوبة، وفرصة التواصل مع الروبوتات

-14:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض





مؤتمر عالم القهوة 2022

-يُعدّ هذا المؤتمر الفعالية الأولى لصناعة القهوة العالمية، وهو يستقطب أبرز مورّدي العالم في صناعات القهوة والضيافة وتجارة التجزئة والطعام

-12-14 يناير، 09:00-19:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2، المجلس، الغرف 4-5 و7-8 شمال



معرض جين غمايل

-الفنانة الكندية، التي تعشق موناكو وتعمل فيها، تقيم معرضها الأول في دبي، مسلطة الضوء على تشكيلة استذكارية من أعمالها

-12-13 يناير، 10:00-18:00، جناح موناكو



مكانة الثقافة في العالم الرقمي

-سيتحدث خبير من وزارة الثقافة عن الحاجة إلى تعزيز رقمنة التراث والحفاظ عليه باعتباره من عوامل التنمية الرئيسية

-11:00-13:00، جناح المغرب



رؤية للتعليم

-تستضيف مؤسسة الفطيم التعليمية ورشة عمل بشأن الرؤية/الاستراتيجية لمدرسة ديرة الدولية والمدرسة العالمية الأمريكية، في إكسبو

-19:00-21:30، جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف



فرقة جامو وكشمير الصوفية

-تؤدي فرقة جامو وكشمير الهندية رقصة نشأت من المذهب الصوفي

-18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



جلسات، بمشاركة داليا مبارك وفؤاد عبد الواحد

-تهدف "جلسات"، وهي سلسلة من الجلسات الغنائية النابضة بالحياة بقيادة خليجية، إلى تعريف الزوار بالتقاليد العربية بأسلوب شيق، مستعينة بموسيقيين متنوعين يرافقهم فنانون ضيوف من بلدان أخرى

-20:30-22:30، منصة اليوبيل



نشأة التانغو | الأرجنتين

-دعوة لاستكشاف رحلة التانغو منذ نشأتها حتى يومنا هذا. هذه الفعالية من بطولة أوركسترا التانغو الوطنية الأرجنتينية بتنسيق خماسي، وبمشاركة ثلاث من أكثر شراكات الرقص موهبة وشهرة.

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



13 يناير



اليوم الخامس من أسبوع السفر والاتصال في إكسبو:

نساء خارقات: كيف تستخدم المرأة العربية والمسلمة وسائل الإعلام للتواصل وتحطيم الصور النمطية

-بحث سبل تعزيز دور المرأة في العالم العربي والإسلامي في مجالات الإعلام التقليدي والجديد، والاحتفاء بإسهاماتها الإيجابية

-16:00-18:00، جناح المرأة



ليوبشو

-دعوة لاستكشاف فرص السياحة في هذا البلد الرائع، العامر بالتاريخ والجمال الطبيعي الذي يخطف الأنفاس

-19:00-21:00، جناح "مبدعون في الخير" في إكسبو لايف



الثقافة والتقاليد الأذربيجانية

-تتيح هذه الفعالية اختبار تقاليد أذربيجان وثقافتها، في استعراض لفن الحرف اليدوية ونسج السجاد وصناعة السيراميك في البلاد، وتدعو إلى اكتشاف تجارب في مجال الصحة والسلامة، والانغماس في تاريخ باكو والتقاليد النوروزية القديمة

-12:00-22:00، جناح أذربيجان



’المجلس العالمي: وجهات غير مألوفة، السفر في القرن الحادي والعشرين‘

-الأستاذة آن هاردي، الأستاذة المساعدة في السياحة الثقافية والتراثية، والسياحة وعلم الاجتماع، جامعة تسمانيا، تناقش سياحة السوق الشاملة والسياحة البيئية، أثناء استعراض خبرة أستراليا في التقنية الرقمية والتزامها بالسياحة المستدامة

-16:00-18:00، جناح الهند



مؤتمر عالم القهوة 2022

-يُعدّ هذا المؤتمر الفعالية الأولى لصناعة القهوة العالمية، وهو يستقطب أبرز مورّدي العالم في صناعات القهوة والضيافة وتجارة التجزئة والطعام

-09:00-19:00، مركز دبي للمعارض



معرض جين غمايل

-الفنانة الكندية، التي تعشق موناكو وتعمل فيها، تقيم معرضها الأول في دبي، مسلطة الضوء على تشكيلة استذكارية من أعمالها

-10:00-18:00، جناح موناكو



شركة أنطونينا كانال بريم شاكتي

-عرض لامع يجمع بين الإيقاعات الكولومبية والعربية وألوان الرقص التقليدية والحديثة

-18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



غوران بريغوفيتش

-في ظل جذوره البلقانية الراسخة وعقلية القرن الحادي والعشرين التي يتبناها، يصنع غوران موسيقى تمزج ألحان فرقة صُفْرية غجرية ونغمات بولفونية بلغارية تقليدية، بأصوات الغيتار الكهربائي والآلات الإيقاعية التقليدية

-19:00-21:00، منصة اليوبيل



باهيا

-فرصة للتعرّف على كيفية اشتقاق أنماط الموسيقى الكولومبية الشعبية من الثقافات الأفريقية وتأثيرات الشتات الأفريقي، بما في ذلك السامبا واللامبادا والفانك والأكسيه

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



