9.5 ملايين زيارة لإكسبو 2020 دبي في 102 يوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يواصل "إكسبو2020 دبي" جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، محققا 9,529,710 زيارة في 102 يوم منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 10 يناير الجاري، وبلغ عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية إلى 57,4 مليون زيارة.

كما يستمر "إكسبو 2020 " في تطبيق إجراءات صحية مُشدّدة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، وضمان سلامة الزوار والعاملين في الموقع، وتشمل التدابير الوقائية إلزام الزوار والموظفين والمشاركين ارتداء الكمامات، في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء، فضلا عن توفر المرافق المعنية بإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في مختلف أرجاء "إكسبو2020" لكل من موظفي أجنحة الدول والعاملين في الخطوط الأمامية والمجال الترفيهي.