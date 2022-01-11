"عصفور السودان".. إنصاف فتحي صوت يشدو بالسلام في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بمشروعها الموسيقي الملهم للسلام "عصفور السودان"، وحضورها القوي في أضخم حدث دولي، أحيت الفنانة السودانية إنصاف فتحي حفلها على مسرح الألفية، في إكسبو 2020 دبي، وسط حضور لافت لا سيما من السودانيين، لتستهل الحفل بأغنية "يا وطني" التي اشتهرت فيها منذ



واستمتع زوار إكسبو 2020 دبي بأداء الفنانة الموهوبة إنصاف فتحي التي اشتهرت بمشروعها الموسيقي الملهم "عصفور السودان"، الذي يسعى إلى تكريس مفهوم السلام من خلال التراث الموسيقي وصهر جميع الإيقاعات السودانية في قالب واحد من الإبداع.



الفنانة التي درست الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجي في الخرطوم، بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، واستطاعت أن تثبت نفسها على الساحة الفنية في السودان.

اشتهرت بتقديمها للأغاني باللغة العربية الفصحى إلى جانب حرصها على أداء الأغاني التراثية والموسيقى الرائعة من ثقافة السودان الغنية والمتنوعة.