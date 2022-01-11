مسابقتان من كلية محمد بن راشد للإعلام

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي مسابقتين لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وللطلبة المواطنين والمقيمين، باللغة العربية أو الإنجليزية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونادي دبي للصحافة، وندوة الثقافة والعلوم في دبي، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

ينال الفائز الأول في كل مسابقة منحة دراسية لمدة أربع سنوات في كلية محمد بن راشد للإعلام.

وقال الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، إن الهدف من المسابقتين توجيه الطلبة لزيارة «إكسبو 2020 دبي» وتصوير فيلم أو كتابة قصة خبرية عنه، وبالتالي يتم اكتشاف المواهب الفتية بين الطلبة لصقلها وتقديرها بتقديم منحة دراسية للفائز الأول بكل مسابقة. وقد دأبت كلية محمد بن راشد للإعلام في كل عام أكاديمي على طرح مسابقات لاختيار الطلبة المتفوقين، من أجل إعدادهم وفق أرقى المناهج العلمية والعملية في الحقل الإعلامي، ليكونوا نواة لصحفيي المستقبل.

تتضمن مسابقة الفيلم القصير إرسال فيلم قصير أصلي، مدته من دقيقة إلى ثلاث دقائق (صوّره وصنعه الطالب بالكامل) بناء على الموضوع التالي:

«في أجواء «إكسبو 2020 دبي» تأثير تنوّع الثقافات في الإمارات على حياتنا»، وكتابة نص موجز يفسّر الخيارات وراء المعالجة الإبداعية للفيديو القصير (لا يزيد على 250 كلمة)، تصوير الفيلم عبر الهاتف ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمتقدمين اختيار منصة التواصل الاجتماعي المناسبة لهم: سناب شات، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك.. إلخ... وإضافة هاشتاغ #expo2020_MBRSC.

كما يمكن أن يكون الفيلم من النمط الروائي أو الوثائقي أو أي شكل آخر يصور الفكرة بشكل إبداعي، وسيتم تقييم المشاريع بناء على أصالة الفكرة، المفهوم، الإبداع، التناسب (مع موضوع «التنوع الثقافي في الإمارات»)، والتقنية (جودة الصوت والفيديو).

على المتسابق تحميل فيلمه على YouTube بصيغة MP4 H264، وتسميته على النحو التالي بالإنكليزية: اسم المتسابق بالكامل _ اسم الفيلم_ MBRSC_HSC2022 كما يكتب المشارك اسم مدرسته، ورقم هاتفه، وإيميله.

المسابقة الثانية

القصة الخبرية. وتتضمن كتابة قصة خبرية تتناول عناصر التميز في إكسبو دبي. يمكن كتابتها باللغة العربية أو الإنجليزية، ويكون عدد الكلمات لا يقل عن 500 كلمة ولا يزيد على 800، وتضم لقاء ثلاثة مصادر من قوميات مختلفة، رجالاً ونساء، مع إرفاق صور الأشخاص، الذين يتم مقابلتهم.

يكتب المشارك اسمه، واسم مدرسته، ورقم هاتفه، وإيميله، وترسل المشاركات على العنوان التالي nmakansi@aud.edu

آخر موعد لاستلام المشاركات لكلتا المسابقتين يوم 1 فبراير 2022، وتعلن النتائج في أول مارس المقبل.