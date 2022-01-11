«إنها آسيا» نجوم ماليزيا يتألقون على مسرح اليوبيل

المصدر: دبي - البيان

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قدم جناح ماليزيا حفلاً مميزاً على مسرح اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، بمناسبة إحيائها لليوم الوطني، حمل عنوان «ماليزيا.. إنها آسيا بحق»، وضم عروضاً راقصة وموسيقية مبهجة، بمشاركة أشهر الفنانين في البلاد. بدأ العرض المتنوع بحضور ملكة الجمال الماليزية لعام 2020، فرانسيسكا لوهونغ جيمس، التي أكدت أن ماليزيا مكان مليء بالثقافة والتقاليد والتراث.

وقالت: «عادة عندما يأتي الناس إلى ماليزيا يدركون أن الأجناس التي لدينا هي الملايو والهندية والصينية، أنا أقدر الثقافة كثيراً وكذلك التراث، لذا عندما أتيت إلى دبي، وخلال زيارتي الأجنحة في إكسبو، كان مثيراً للاهتمام رؤية ثقافة مختلفة، وأنا سعيدة جداً لأن هذه هي واحدة من أفضل الطرق بالنسبة لنا لمشاركة الثقافة والتراث مع العالم».

أسطورة الموسيقى الماليزية «زين العابدين» أذهل الجمهور بأغان ضربت على وتر ذائقة الجمهور، وهو يعد أحد أشهر المطربين الماليزيين على مستوى العالم.