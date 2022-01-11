الدول تحشد طاقاتها لمستقبل أكثر استدامة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يستضيف «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من 15 إلى 22 يناير أسبوع الأهداف العالمية، وللمرة الأولى في تاريخ الحدث، يخرج هذا الأسبوع من أروقة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، ليحل ضيفاً على «إكسبو 2020 دبي»، وسيجمع العالم معاً، من أجل حشد الزخم وتسريعه للدفع بعجلة أهداف التنمية المستدامة وتحفيز التغيير العالمي في سبيل مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030.

أعلن ذلك ماهر ناصر، المفوض العام لجناح الأمم المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» خلال الإحاطة الإعلامية، وقال: قررنا بالتواصل مع إكسبو عقد هذا الأسبوع في دبي بهدف استخدام منصة إكسبو التي تتواجد فيها 192 دولة ومئات الآلاف من الناس يومياً في الحدث لتسليط الضوء، ليس على أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل التعامل مع التحديات التي تعيق تنفيذ الأهداف وبحث الحلول والنجاح في تحقيق التقدم بالوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

17 هدفاً

وأضاف: تمثل أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها 17 هدفاً، «قائمة مهمات» للعالم وتقر هذه الأهداف بأنه يتعين القضاء على الفقر وغيره من أشكال الحرمان على نحو يتماشى مع استراتيجيات تعزز الصحة والتعليم، ويحد من عدم المساواة، ويحفّز النمو الاقتصادي، فيما يعالج أيضاً التغيّر المناخي ويعمل على المحافظة على المحيطات والغابات.

وتشكل هذه الأهداف لجميع الدول أولويات وخاصة في ظل تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، ويسلط الأسبوع الضوء على الحاجة إلى إطار عمل لأهداف التنمية المستدامة، واستعراض التقدم الذي يمكن إحرازه، حيث سيتم تسليط الضوء على حاجة العالم إلى العمل معاً من أجل تحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030.

أبرز حدث

ويعتبر «إكسبو 2020 دبي»، أبرز حدث دولي يعقد خلال جائحة «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع سوف يروج لمفهوم عزيمة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابع: هناك تقرير سنوي يتم إعلانه في شهر يوليو يكشف مدى تلبية الدول لتنفيذ تلك الأهداف ومؤشراتها، مبيناً أن هناك دولاً قطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها وثمة دول أخرى لم تنجز المطلوب، وقامت الأمم المتحدة بإطلاق خطة عمل للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، حيث إن عدم تحقيق أي هدف من تلك الأهداف يؤثر سلباً على الأهداف الأخرى.

تقارير طوعية

وقال إن هناك 40 دولة بدأت في عام 2016 بعمل تقارير طوعية عن الإجراءات التي وضعتها لمواجهة التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باللغات الست على موقع الأمم المتحدة، وفي 2017 ارتفع عدد تلك الدول إلى 44 دولة، لافتاً إلى أهمية دور الشركات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن الأمر لا يتوقف فقط على دور الحكومات بل الشركات والقطاعات الخاصة يقع عليها مسؤولية مجتمعية في تحقيق هذه الأهداف. وقال ماهر ناصر إن إكسبو دبي يركز على محور الاستدامة بشكل كبير ومعظم أجنحة الدول المشاركة تتبنى هذا المفهوم وتعكس الحلول التي اقترحتها دولهم للحد من الآثار السلبية على البيئة والمناخ وتحقيق الاستدامة.

تجمع عالمي

من جانبها، قالت شونا ماكيغي، نائب رئيس أول الاتصال في «إكسبو 2020 دبي» يجمع أسبوع الأهداف العالمية مجموعة من قادة العالم وصُنّاع التغيير البارزين، بمن فيهم معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي»، والمهندس محمد النجار، وزير المياه والري في الأردن، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وجيروم فوستر، المستشار بالبيت الأبيض، المجلس الاستشاري للعدالة البيئية بالبيت الأبيض.

وأضافت: أسبوع الأهداف العالمية هو الأسبوع السابع ضمن أسابيع الموضوعات العشرة، المُقامة في إطار برنامج إكسبو 2020 للإنسان وكوكب الأرض؛ إذ يتيح تبادل رؤى جديدة وملهمة لمعالجة كبرى التحديات واستغلال الفرص التي يشهدها عصرنا.

إطلاق الفعالية

وتابعت: سوف يتم إطلاق الفعالية في ساحة الوصل الساعة 6 ونصف مساءً يوم 15 الشهر الجاري وستشارك عروضاً للشباب ونحن مهتمون جداً بالسماع لأصوات الشباب، وسوف يتم تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة بحضور العديد من كبار الشخصيات وخلال 18 يناير الجاري لدينا الوثيقة العالمية التي تحث الشركات لتبني تلك الأهداف وهذه المنصة تقوم بفحص أفضل الممارسات وتركز على الجانب العلمي للوصول لتحقيقها، وهناك متحدثون سينضمون إلينا في الإحاطات الإعلامية، وسيكون حضور بعض المتحدثين عن بعد أو شخصياً وهناك رحلات مخصصة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. وأضافت يسعدنا في إكسبو أن نكون منصة للحوار والمناقشات وتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة وجميع التحديات والحلول للوصول إلى تحقيقها في 2030.

أهداف التنمية المستدامة:

1 - القضاء على الفقر

2 -القضاء التام على الجوع

3 - الصحة الجيدة والرفاه

4 -التعليم الجيد

5 -المساواة بين الجنسين

6 -المياه النظيفة والصحة

7 -طاقة نظيفة بأسعار معقولة

8 -العمل اللائق ونمو الاقتصاد

9 -الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

10 -الحد من أوجه عدم المساواة

11 -مدن ومجتمعات محلية مستدامة

12 -الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

13 -العمل المناخي

14 -الحياة تحت الماء

15 -الحياة في البر

16 - السلام والعدل والمؤسسات القوية

17 - عقد الشراكات لتحقيق الأهداف