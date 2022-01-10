إكسبو 2020 يحتضن المعرض الدولي الأول للطوابع في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: وام

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كشفت «مجموعة بريد الإمارات» عن تعاونها مع «جمعية الإمارات لهواة الطوابع» لتنظيم المعرض الدولي الأول للطوابع في منطقة الشرق الأوسط من 19 إلى 23 يناير الجاري، في «مركز دبي للمعارض» بإكسبو 2020 دبي ليكون بذلك الأول من بين 8 فعاليات عالمية مقررة لهواة جمع الطوابع خلال العام 2022.

سيجمع الحدث 174 عارضاً من 27 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا مستقطباً مشاركة واسعة من الهيئات البريدية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي إلى جانب هواة الطوابع وتجار الطوابع والعملات النقدية.

كما سيوفر المعرض منصة لتعزيز جسور التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب وتوطيد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها إثراء الطوابع البريدية في المنطقة فضلاً عن الاحتفاء بهواية جمع الطوابع لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية عالية. وسيتخلل الحدث تنظيم مسابقة تنافسية وندوات ومعرض شامل وفق 10 فئات وهي التقليدي والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والموضوعي والبريد الجوي وطوابع الفضاء والطوابع المالية والمطبوعات البريدية والبطاقات البريدية المصوّرة.

وأكد عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بريد الإمارات» أهمية تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، لتقديم تجربة فريدة لهواة جمع الطوابع التذكارية بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع.. معرباً عن ثقته بما سيقدمه المعرض الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة اقتناء الطوابع في دولة الإمارات والمنطقة للحفاظ على الإرث الثقافي والتراثي والحفاظ على هوية الطابع وقيمته، حيث يجمع الحدث العارضين وهواة اقتناء الطوابع والتجار حول العالم بهدف تفعيل الشراكات والحفاظ على التعاون الدائم بين هواة جمع الطوابع.

وشدد الأشرم على أهمية انعقاد هذا المعرض بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي وهو ما يسهم في تعزيز مشاركات الزوار من جميع أنحاء العالم وتسليط الضوء على رمزية الطوابع التاريخية مستكشفاً آفاقاً جديدة في هذا المجال.

سيشمل الحدث الذي يقام على مدى خمسة أيام سلسلة من الندوات بمشاركة مجموعة من خبراء جمع الطوابع والعملات النقدية، إضافة إلى ركن مخصص لطلبة المدارس ليتمكنوا من خلاله على التفاعل مع عالم الطوابع التذكارية وأهميتها والمشاركة في مبادرة «البطاقات البريدية إلى الفضاء» التي أعلنت عنها «مجموعة بريد الإمارات» في وقت سابق.

من جهته، أكد عبدالله محمد طيب خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع أهمية مشاركة الجمعية في تنظيم المعرض واستقطاب المنسقين والمحكمين من جميع أنحاء العالم،منوها بدور المعرض في تعزيز التعاون بين العارضين والمؤسسات البريدية المشاركة وتجار الطوابع الموثوق بهم ومختلف الجهات الراعية.