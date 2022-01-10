مسؤول أممي: إكسبو دبي فرصة ذهبية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة

المصدر: وام

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اعتبر ماهر ناصر المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، معرض إكسبو دبي فرصة ذهبية للالتقاء بجميع شعوب العالم وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.. داعياً الحكومات والمؤسسات الدولية للالتزام بتلبية أهداف التنمية المستدامة من أجل أن «يعيش الجميع على كوكب صحي».

وخلال المؤتمر التحضيري لأسبوع الأهداف العالمية للأمم المتحدة عبر منصة إكسبو 2020 دبي، اعترف ناصر بأن «هناك تحديات جمة نواجهها»، وقال إن التغير المناخي هو ما يشغل بال جميع دول العالم ونسعى من خلال أسبوع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للوصول إلى أكبر قدر من تحقيق تلك الأهداف في 2030«.

ولفت إلى أنه في عام 2019 كان هناك تقرير حول مراحل ما تم إنجازه في إطار الأمم المتحدة، لكن الجائحة أعاقت الكثير من تلك الأهداف، ففي 2020 زادت معدلات الفقر وعدم المساواة بين الجنسين.

وحول آلية العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد ضرورة التغلب على الجائحة من أجل الوصول بالتنمية المستدامة والعودة بالاقتصاد مرة أخرى والتعامل بشكل عادل في قضايا مثل التغيرات المناخية والمساواة بين الجنسين.

ورداً على سؤال لـ»وام«قال إن عدد أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً يندرج تحتها 169 هدفاً فرعياً أو»قائمة مهمات«للعالم كعمل تطوعي وغاية نبيلة؛ وتقر هذه الأهداف بأنه يتعين على الدول والمؤسسات تنفيذ تلك الأهداف، والضغط الدولي أحياناً على الدول غير الملتزمة لتحقيق تلك الأهداف.

وحول التزام الأجنحة المشاركة في إكسبو بأهداف التنمية المستدامة، أكد أنه زار معظم تلك الأجنحة الوطنية التي تمثل بلادها وأن موضوع غالبيتها جاء موائماً للفكرة، وهي كيفية إيجاد الحلول للحفاظ على الكوكب وتغيير السلوكيات والحد من استخدام الوقود الاحفوري والاتجاه إلى الطاقة البديلة، كما أن جميعها يأتي مواكباً لأهداف الأمم المتحدة من أجل صياغة البرنامج الإنمائي، ونأمل أن يسود الحوار بدلاً من الجدال والحروب».

في غضون ذلك استعرضت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي»، فعاليات أسبوع الأهداف العالمية، الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي، ويجمع أسبوع الأهداف العالمية العالم معاً من أجل حشد الزخم وتسريعه للدفع بعجلة أهداف التنمية المستدامة وتحفيز التغيير العالمي في سبيل مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030.

وأضافت «شونا» أن أسبوع الأهداف العالمية يجمع قادة وصُنّاع تغيير بارزين.

ويعد أسبوع الأهداف العالمية الأسبوع السابع ضمن أسابيع الموضوعات العشرة، المُقامة في إطار برنامج إكسبو 2020 للإنسان وكوكب الأرض، إذ يتيح تبادل رؤى جديدة وملهِمة لمعالجة كبرى التحديات والفرص التي يشهدها عصرنا الحالي.