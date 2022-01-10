لا تتفاجأوا.. تاكسي طائر وسيارة تفاعلية وصاروخ فالكون في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بدءاً من المحركات الهيدروجينية والدراجات، مروراً بالتاكسي الطائر والسيارة التفاعلية، وصولاً إلى مغامرات السفر للفضاء عبر صاروخ «فالكون 9»، وغيرها من وسائل التنقل المستقبلية، تواصل أهم الشركات العالمية الكشف عن أبرز منتجاتها داخل أجنحة بلادها المشاركة في إكسبو 2020 دبي، خاصة في مجال وسائل التنقل الذكي.

ويٌعد معرض إكسبو 2020 دبي، منصة عالمية لقطاع الأعمال وفرصة ذهبية للشركات لطرح أفكارها في حدث فريد من نوعه لذا كان " تواصل العقول وصنع المستقبل" شعاراً رسمياً للمعرض.

وتمثّل شركة سايك موتور قطاع السيارات الصيني في معرض إكسبو 2020 دبي، وكشفت عن سيارتها الاختبارية KUN ذاتية القيادة والعاملة بالطاقة الجديدة، على منصّتها في جناح الصين، وتعتبر السيارة النموذجية الأحدث لدى سايك من أبرز النجوم التي تضيء الجناح الصيني في المعرض، حيث تعبّر عن التقنيات القوية والمبتكَرة والمتقدّمة التي يجري تطويرها وتصنيعها حالياً في الصين.

وتقدّم السيارة النموذجية تجربة فريدة لزوّار الجناح الصيني في إكسبو 2020 دبي، وهي تجمع بين التفاعل الحيوي الذكي، والطاقة الضوئية، والمقاعد منعدمة الجاذبية، والتفاعل التصويري التجسيدي وتقنيات القيادة الذاتية المتقدّمة لكي تعكس مستقبل التنقّل الذكي، حيث قامت الشركة المصنعة بتصميم KUN بشكل مشترَك عبر فِرَق تصميمية تواجدت في كل من شنغهاي الصينية والعاصمة البريطانية لندن.

كما يستمتع الزوار بتجربة قيادة فريدة في قطار الصين فائق السرعة في رحلة افتراضية تشبه الحلم، ويعد جهاز محاكاة السكك الحديد، الذي يتميز بنموذج قاطرة وقمرة قيادة لقطار فوشينغ الصيني فائق السريعة، إنجاز بارز للابتكار التكنولوجي للسكك الحديد في الصين، أحد العروض المبهرة داخل جناح الصين .

تاكسي طائر

وفي الجناح الألماني، كشفت شركة ألمانية عن تاكسي طائر "ليليوم جيت" النفاثة، تؤكد أن مركبة الإقلاع العمودي يمكن أن تكون الأساس لخدمة جوية عند الطلب في غضون ست سنوات ، و تم تصميم الطائرة التي تعمل بالطاقة النفاثة ذات الخمسة مقاعد للسفر لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر ، وهي رحلة تستغرق ساعة بأقصى سرعة ، وتعتقد الشركة أن الأسعار ستكون حوالي 70 دولارًا للفرد للسفر عبر المدينة.

وحلقت نسخة أصغر من طائرتها الجديدة في عام 2017 من خلال التحكم عن بعد في ميونيخ، كما حددت الشركة - التي اجتذبت استثمارات بأكثر من 100 مليون يورو /87 مليون جنيه إسترليني/ منذ تأسيسها في عام 2015، هدفًا يتمثل في تقديم سيارات أجرة جوية على غرار أوبر في عدة مدن بحلول عام 2025.

سيارة ديناميكية

وجاء احتفاء جناح بلجيكا، بسيارة ديناميكية مصنعة خصيصاً من قبل "رايدلي" ، والتي تمثل أحدث الابتكارات في النشر والترويج لقيادة الدراجات بشكل عام ، وعرض الجناح دراجة البلجيكي فيكتور كامبينيرتس والذي حطم الرقم القياسي المسجل في ساعة برادلي عام 2019 .

ولفت الجناح البلجيكي إلى تعهد "بايك فاللي" وهو مركز ابتكارات في مجال الرياضيات ، بزيادة أهمية قيادة الدراجات في المجتمع ، كما قام بنشر فكرة شبكة طرق سريعة للدراجات في بلجيكا، وفي المستقبل يتمكن الناس من تأجير درجاتهم عالية التقنية من مراكز التنقل المختلفة ، والانتقال إلى مدن خالية تماماً من الانبعاثات .

ويعتبر إكسبو 2020 دبي نافذة مهمة على العالم للدول والقطاعات المشاركة فيه، ومنها قطاع الفضاء وتسليط الضوء على تطور وصناعة الفضاء حول العالم، وعلى أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الإنسان خاصة، ولكوكب الأرض بصورة عامة.

صاروخ «فالكون 9»

وتعد زيارة الجناح الأمريكي تجربة فريدة للزوار الذين سيكون بإمكانهم مشاهدة نسخة طبق الأصل عن صاروخ «فالكون 9» الذي أطلقته شركة «سبيس إكس»، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران والذي يعتبر العنصر الأعلى ارتفاعاً عن الأرض بمعرض إكسبو 2020، حيث يبلغ ارتفاعه 14 طابقاً، ويعتبر فالكون 9 هو الصاروخ الأكثر تحليقاً في الولايات المتحدة، .

وتبني إكسبو دبي نهجاً جديداً للتنقل في عالم متغير ، والذي يصحب الزوار في رحلة عبر الزمان والمكان لاستكشاف كيفية تفاعل البشر والبضائع والأفكار والبيانات ، كونه منارة لاستكشاف تقنيات المستقبل ، والاطلاع على أخر ابتكارات النقل المستدام في العالم، وغيرها من وسائل التنقل الصديقة للبيئة.