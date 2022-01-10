جناح إيطاليا يستعرض "ويستولوجي" الإماراتي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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اختارت شركة الطاقة العالمية "إني" مشروع "ويستولوجي" المبتكر الذي قدمه طلبة من معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الوحيدة في المنطقة المتخصصة حصرياً بالتصميم والابتكار، لاستعراضه في الجناح الإيطالي بإكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك بعد فوز مشروع الطلبة في ورشة العمل التي نظمتها شركة الطاقة العالمية "إني" لمدة أربعة أيام بعنوان "تجديد المستقبل" في إطار مشاركتها في إكسبو 2020 لتسلط الضوء على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومفاهيم الاقتصاد الدائري.

وقال محمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: "تتمثل رؤية المعهد في دمج مفاهيم التصميم والابتكار وايجاد حلول مبتكرة لصناعة مستقبل واقتصاد أخضر وأكثر صداقة للبيئة، وتتمحور كافة برامجنا ومشاركتنا حول هذه التوجهات الاستراتيجية ونسعى باستمرار لتمكين طلبتنا من امتلاك المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق ذلك".

وأعرب عن سعادته بالشراكة مع شركة الطاقة العالمية "إني" في تنظيم ورشة "تجديد المستقبل"، مؤكداً أنها فرصة للطلاب لتوضيح كيفية استخدام الحلول المبتكرة للمشكلات المعقدة والإبداع والتفكير النقدي في إنشاء منتجات قابلة للتطوير تعزز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

وأضاف: "إننا فخورون بفوز "ويستولوجي"، فهو دليل دور المعهد في رعاية المواهب والأفكار وإعداد مصممين قادرين على مواكبة متطلبات المستقبل، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي".

وتعليقاً على فوز تصميمهن، قالت كايا تويني، طالبة في المرحلة التأسيسية في معهد دبي للتصميم والابتكار: "لقد شاركت في هذه المسابقة للخروج من منطقة الراحة الخاصة بي لكي أرى كيف يمكنني العمل بشكل جيد تحت الضغط. وكنت أعرف منذ البداية أنه بغض النظر عن نتيجة المسابقة، فسوف أتعلم مهارات قيمة مفيدة لمستقبلي".

من جانبها، أفادت دليلة منصور، طالبة متخصصة في تصميم المنتجات والإدارة الاستراتيجية للتصميم في المعهد: "كانت هذه أول مسابقة تصميم لي حيث كانت ذا مغزى مهم دفعنا إلى التفكير بشكل كلي. لقد منحتني هذه التجربة الكثير من نتائج التعلم المفيدة".

وصرحت سناء محمد، طالبة متخصصة في تصميم المنتجات والإدارة الاستراتيجية للتصميم في المعهد: "لقد كانت الورشة تجربة مفيدة، ويسعدني أن يتم عرض "ويستولوجي" في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، وأود أن أشكر شركة "إني" ومعهد دبي للتصميم والابتكار وأعضاء هيئة التدريس على توضيح كيفية توظيف التصميم والابتكار لصالح البشرية".

وقامت لجنة التحكيم بتقييم المقترحات بناء على خمسة مؤشرات هي الأصالة والـتأثير والتكلفة والنموذج الأولي وتأثير الاتصال، وفاز مشروع "ويستولوجي" الذي قامت بتصميمه طالبات معهد دبي للتصميم والابتكار؛ سناء محمد، وكايا تويني ودليلة منصور، بفرصة عرض مشروعها للعالم في إكسبو 2020.

وتشجع فكرة المشروع بإعادة استخدام مخلفات الطعام في المنزل لزراعة وتغذية النباتات الداخلية وزيادة الوعي بمبادرات الاقتصاد الدائري. وحفظ ما يقدّر بثلث الطعام المهدر في العالم سنوياً وذلك وفقاً لتقارير منظمة الزراعة والأغذية فاو.

وتتلخص فكرة المشروع في تطبيق تقنيات مبتكرة ضمن المطبخ لتحول مخلفات الطعام إلى سماد عضوي، وهو ما لقي استحسان لجنة التحكيم التي تضمنت "إني" وشركة الابتكار والتصميم "كارلو ريتو" (Carlo Ratti Associati).

وقد تم بالفعل تقديم نموذج أولي لابتكار "ويستولوجي" في (Maker Faire Rome 2021)- النسخة الأوروبية، تماشياً مع التزامه تجاه الاستدامة كرافعة للتنمية والنمو وبهدف ودعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.

ويمثل جناح "إني" في إكسبو 2020 دبي التزام الشركة نحو الانتقال إلى الطاقة المستدامة، حيث يعطي الجناح تفسيراً فنياً لعملية التثبيت الحيوي المكثف لثاني أكسيد الكربون التي تم تطويرها في مراكز أبحاث "إني". فهو يعيد ابتكار نظام زراعة الطحالب الدقيقة المصنوع من سلسلة من الكروم بطول 20 متراً معلقة فوق الماء، حيث تنمو الطحالب الدقيقة داخلها لإنتاج مركبات غذائية تعطي فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية.

يذكر أن معهد دبي للتصميم والابتكار تم تأسيسه لتلبية الحاجة المتزايدة للمصممين والمبتكرين الموهوبين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وتم تصميم منهاجه الدراسي بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية بارسونز للتصميم، ويهدف المعهد إلى غرس الثقة لدى الطلاب لتحمل المخاطر، وتحدي طرق التفكير، والابتكار والمشاركة.