كندا تستعرض وجهاتها في إكسبو.. مغامرات في الغابات المنعزلة والأنهار الجليدية والبحيرات

المصدر: البيان

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من أجل إبراز جمال كندا الطبيعي الغزير، والبحيرات والغابات المنعزلة، والجبال والأنهار الجليدية في شتى أرجائها، ينظم جناح كندا في إكسبو 2020 دبي، معرضاً خارجياً يضم شبكة واسعة من الأماكن التراثية والمتنزهات الطبيعية تزامناً مع أسبوع السفر والاتصال في موقع الحدث الدولي الكبير.

ويسلط المعرض الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة في كندا والمساحات الواسعة المفتوحة، والمدن النابضة بالحياة مع تجارب متنوعة وشاملة، بالتعاون مع هيئة المتنزهات الوطنية "باركس كندا".

وتدير "باركس كندا" 174 موقعاً تاريخياً وطنياً، و 47 متنزهاً وطنياً، و 5 محميات بحرية وطنية، ومتنزه حضري وطني واحد. ويمكن لزوار المعرض الحصول على لمحة عن بعض فرص المغامرات في كندا بمساحات تمتد إلى 450 ألف كيلومتر مربع، مباشرة من قلب إكسبو 2020 دبي.

ويركز أسبوع السفر والاتصال على إعادة رسم ملامح السياحة بالتوازن مع معطيات العالم الطبيعي، وإعادة تصميم التنقل لمجتمعات أكثر ارتباطاً، وكيفية إنشاء عالم رقمي آمن وشامل يمكن النفاذ إليه. وتبقى كندا واحدة من أفضل الوجهات للهجرة والدراسة والسفر.

وقالت ماري جينفييف مونييه، المفوض العام لجناح كندا في إكسبو 2020 دبي: "أحدثت السنتان الماضيتان تغييرات غير مسبوقة على طريقة حياتنا، وسلطت الضوء على أهمية قضاء الوقت في الهواء الطلق من أجل سلامتنا العامة. ولقد ثبت فعلاً أن التواصل مع الطبيعة ينعكس بفوائد كبيرة على صحتنا البدنية والذهنية. ويبرز هذا المعرض جمال كندا الطبيعي في شتى أرجائها".

وتعتبر كندا واحدة من أكثر الدول متعددة الثقافات في العالم، حيث تضم مدناً نظيفة ومضيافة، وجامعات عالمية المستوى، فضلاً عن فرص تجارية ووظائف للعديد ممن يختارون زيارتها للدراسة والهجرة. ويستعرض حساب انستغرام هذا صوراً كندية مذهلة لبعض أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في العالم، ليستكشفها الجميع ويتواصلوا معها عندما لا يكون السفر خياراً متاحاً دائماً. كما تم تحويل جناح كندا إلى واجهة عرض افتراضية تفاعلية حائزة على جوائز على موقع الويب، تتيح للزوار الوصول إلى تجربة الجناح من أي مكان في العالم.