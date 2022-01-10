زومبا وموسيقى وأجواء بارانكيا.. اكتشفوا كولومبيا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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تؤمن كولومبيا بأهمية الموسيقى في خلق آفاق جديدة للتعبير الإبداعي، وتعزيز بناء الجسور، والتقارب بين مختلف الثقافات...وفي إطار هذا المفهوم أطلق جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي، مهرجان السياحة، عبر فعالية للزومبا أتاحت للزوار فرصة المشاركة في جلسة تجريبية لهذه الرقصة متعددة الفنون والأداء، وذات الألحان الشهيرة عالمياً.



ويضم المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والفنية لأهم الفرق الكولومبية التي تعكس ثقافة البلاد وتراثها الفني، ومن المقرر أن يستمر حتى 16 يناير الجاري.



وتشمل فعاليات مهرجان السياحة الكولومبي عروضاً موسيقية عدة، كون الموسيقى تشكل جزءاً مهماً من ثقافة الدولة التي يتمتع غالبية سكانها بالشغف الموسيقي، وعشق جلسات الزومبا الرياضة التي نشأت لأول مرة في كولومبيا.

كما يستحضر جناح الدولة أجواء مهرجان بارانكيا الذي يعد واحداً من أهم الاحتفالات الفولكلورية في كولومبيا، ويتبنى العديد من أنماط الموسيقى الوطنية.



وسيتمكن زوار إكسبو من مشاهدة العروض في جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع عند مدخل "منطقة الفرص"، يومياً بالإضافة إلى عروض خاصة تقام من على مسرح الألفية في موقع الحدث الدولي الكبير.

ويعكس جناح كولومبيا، ذو التصميم الشفاف، والمكون من 4 طوابق بمساحة تبلغ 2000 متر مربع، ثراء البلاد من حيث التنوع الجغرافي والبيئي والموسيقي والفني والثقافي في رسالة يوجهها من إكسبو 2020 دبي للعالم بأن كولومبيا المكان الأكثر ترحاباً على وجه الأرض.

ويتصدر قطاع الأغذية الزراعية القطاعات المستهدفة للمشاركة في هذا الحدث، نظراً لأهميته في اقتصاد كولومبيا، حيث تتمتع كولومبيا بمزايا تنافسية فريدة في العالم فيما يخص هذا المجال الحيوي والمهم، فضلاً عن قطاعات التصميم والأزياء، الذي أصبح مهماً جداً للدولة حيث يعد هذا الحدث أحد الركائز الاستراتيجية التي نعتمد عليها لإعادة الانتعاش الاقتصادي لدولتنا.

ويحظى زوار جناح كولومبيا بتجارب ثقافية وتراثية ممتعة، تعكس روح هذا البلد الجميل.

ويقدم الجناح أيضاً تجربة استثنائية للزوار، تساعدهم في اكتساب معرفة أوسع عن كولومبيا الجميلة، وإرثها الثقافي المتنوع والغني، وحضارتها الغنية، وهو ما يشجع زائري الجناح على القدوم إلى كولومبيا.

كما يمكن لزائري الجناح، استكشاف كولومبيا عبر جولةٍ افتراضية، تغطي المناطق الرئيسة الست للبلاد، وتبرز معالمها الطبيعية والسياحية والثقافية، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فيها.