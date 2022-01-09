"نداء التنقل العالمي" ينطلق من الجناح الإسباني في إكسبو 2020

المصدر: وام

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ضمن فعاليات أسبوع السفر والاتصال سادس أسابيع الموضوعات التي ينظمها الحدث الدولي طوال فترة انعقاده في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض، تناقش مبادرة "نداء التنقل العالمي" التي يستضيفها الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي مستقبل التنقل الشامل والمستدام.

ويهدف حوار "نداء التنقل العالمي" الذي انطلق في إكسبو 2020 دبي بمشاركة وزارة النقل الإسبانية وعدد من الشركات الإسبانية والإماراتية ذات الصلة بالنقل، إلى تسريع الحوار العالمي حول التنقل المستدام وتفعيل آليات التواصل الفعال بين مختلف الأطراف، وتهيئة الطريق أمام الحدث المهم الذي ستستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2022.

ويعد هذا الحدث العالمي الأول من نوعه الذي يتم تخصيصه لبحث حلول التنقل المستدام وقد سبقه مشاركة إسبانيا في دورتي مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ اللتين عقدتا في باريس وغلاسكو للبحث عن حلول للتغيرات المناخية المرتبطة بقطاع النقل العالمي، كما يسعى "نداء التنقل العالمي" للبحث بالتعاون مع الشركات الرائدة في الدولة والمنطقة عن أفضل السبل لتطوير حلول التنقل الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.

وتقدم وزارة التنقل والنقل والأجندة الحضرية الإسبانية من جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي دعوة لتلبية "نداء التنقل المستدام" للعالم أجمع باعتبار دولة الإمارات التي تستضيف الحدث الدولي واحدة من أفضل الدول في العالم على صعيد تطوير حلول ذكية تتعلق بالبنية التحتية للتنقل المستدام.

وتسعى إسبانيا من وراء هذه الفعالية إلى التركيز على التنقل المستدام في سياق الانتعاش الاقتصادي الذي تلا جائحة كوفيد-19 من خلال السعي إلى جمع كل الجهات ذات الصلة بالقطاع للمشاركة في تطوير سياسات التنقل المستدام ومبادرات الأعمال مثل مبادرة صندوق الأجيال المقبلة الممول بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع التنقل الكبيرة.