"مانديلا" يلهم زوار جناح جنوب أفريقيا بإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

في الجناح الجنوب أفريقي بإكسبو، يشرف الزعيم الأيقونة نيلسون مانديلا على الزوار من خلال لوحة فنية كبيرة مصنوعة من مواد وخامات تمثل الطبيعة.

وتشكل أعمال الفخار والأشكال المعدنية والخشبية وفنون النحت، والنسيج، والألياف، مفردات فنية بصرية غير تقليدية، لثقافات وقبائل مختلفة، كل منها ذات طابع وطقوس خاصة.

زوار معرض إكسبو 2020 دبي، دائماً ما يبحثون عن كل ما هو جديد وغير تقليدي، وعبر شعار المعرض العالمي "تواصل العقول وصنع المستقبل" يعرض جناح جنوب أفريقيا أهم هذه المنحوتات التي لقيت رواجاً كبيراً من زوار إكسبو الذين قرروا شراء بعضها كهدايا لذويهم؛ أو تذكارات لهم عن الحدث العالمي الفريد.

وتعد الأقنعة من العناصر المهمة في ثقافات العديد من الشعوب الإفريقية، من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأساليب، وتنتشر ثقافة نحت الأقنعة منذ أواخر القرن التاسع عشر على وجه الخصوص، وغالباً ما تُصنع للاحتفالات الدينية.

وبرز الطابع الإفريقي المميز على تصميم الجناح، حيث يتوسطه نمر مصنوع من المعدن ، كدليل يوحي بالطبيعة الأفريقية الخلابة، والتي تمتاز بكثرة المحميات الطبيعية ، والحيوانات الموجودة في الغابات الأفريقية .

وتتميز جنوب أفريقيا بأنها وجهة سياحية عالمية، تتضمن معالم عديدة ومناظر طبيعية تعرض على زوار إكسبو دبي من خلال شاشة عرض تلفزيونية داخل الجناح ، ويحظى عدد من الأماكن هناك بأهمية سياحية كبيرة ، مثل جبل تبيل والحديقة الوطنية "كروغر" التي تعد من أجمل معالم الطبيعة في جنوب أفريقيا ، وتحوي عدداً كبيراً من الحيوانات الأليفة، وتقوم بحماية الحياة البرية على مساحة كبيرة تصل إلى 20000 كم ، فضلاً عن متنزه جولد ريف والجاردن روت، وحدائق كريستسنبوش ، ونهر بليت كانيون .

ويبرز جناح جمهورية جنوب أفريقيا، المقام تحت شعار "التميز متأصل فينا ومعه تأتي الفرص" في منطقة الفرص بإكسبو دبي ، لملايين الزوار، ما لديها من إمكانات هائلة، وتراثها الغني وما تزخر به من فرص اقتصادية، كما يشكل الجناح منصة تعزيز الشراكات من أجل الابتكار والاندماج والتفاهم، وفرصة لبحث أفضل طرق الاستثمار.