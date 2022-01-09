الجناح السوري في إكسبو 2020 يعكس حضارة غنية ساهمت في تطور تاريخ البشرية

المصدر: وام

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حرصت الجمهورية العربية السورية تحت شعار "معاً المستقبل لنا" على المشاركة الفاعلة في إكسبو 2020 دبي بجناح خاص جسد حضارتها الغنية التي ساهمت في تطور تاريخ البشرية كما أنها تعد عنصراً مؤثراً في الثقافة والفنون العالمية.

ويعد الجناح السوري نافذة تعرض حضارة ثرية ساهمت في إرساء الأسس الحضارية للعالم، حيث كانت موطناً للثورة الزراعية الأولى في العالم التي حدثت على ضفتي نهر الفرات، وفي الجنوب السوري في الألف العاشر قبل الميلاد وأول أبجدية وتدوين موسيقى وقصيدة في مملكة أوغاريت على الساحل السوري كما يعرض الجناح السوري "رقيم طيني" وهو نسخة طبق الأصل عن أول أبجدية مكتوبة تم اكتشافها في سوريا يعود تاريخها إلى 1400 سنة قبل الميلاد.

وقدم الدكتور غسان عباس سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة والمفوض العام لجناح سوريا في إكسبو 2020، في تصريح صحافي، الشكر لدولة الإمارات على الاستضافة.. وقال: "كانت هذه فرصة استثنائية بكل معنى الكلمة التي تفسح المجال لسوريا للمشاركة في هذا المعرض الغني".

وأضاف: "أعطت هذه المشاركة فرصة للتعرف إلى بلد غني وعريق صاحب الأبجدية الأولى والزراعات الأولى والتعرف إلى الموسيقى الأولى، حيث تم تسجيل أول نوته موسيقية في 1400 قبل الميلاد في سوريا وتعد أقدم عمل موسيقي عرفته البشرية.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين السورين ساهموا في تشكيل وتصميم الجناح السوري من خلال رسم بعض اللوحات الخاصة بإكسبو 2020 دبي.

وقال إنه تم في إكسبو 2020 دبي إقامة الكثير من النشاطات منها الثقافية والرياضية لتعريف الجمهور على الثقافة والحضارة السورية.

من جهة أخرى، تم اليوم تكريم عدد من الرياضين السوريين في الجناح السوري، بالتزامن مع تكريم الفائزين في الدورة الحادية عشرة من جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في إكسبو 2020 دبي.