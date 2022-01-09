توفالو.. طبيعة مدهشة وتراث أصيل في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت دولة توفالو، جزر إليس سابقاً، بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، حيث شمل الاحتفال المراسم الرسمية لرفع أعلام توفالو ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعزف النشيد الوطني للدولتين، ومن ثم تقديم عرض تراثي مميز للاحتفاء بتقاليد وأصالة هذه الدولة الجزرية ذات الطبيعة المدهشة والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.



وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، في استقبال سعادة السفير أونيس ماكوي سيماتي، سفير دولة توفالو المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال سعادة سلطان الشامسي:"إن زوار توفالو مدعوون لاستكشاف جمال الطبيعة، والثقافة، وكرم الضيافة في هذه الجزيرة، والتي على رغم صغر حجمها، إلا أنها كبيرة في قلوب شعبها".

وتابع: "يعرض الجناح أيضاً الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها توفالو من أجل تطوير المرونة والقدرة على الاستجابة للآثار الناتجة عن التغير المناخي وارتفاع مستويات سطح البحر، مع التأكيد على أهمية الحراك الجماعي السريع والمشترك للمجتمع العالمي، من أجل الحد من المخاطر الناجمة عن هذه التأثيرات، وضمان غدٍ أكثر أمانا واستدامة".

وتابع: "بالنسبة لنا في توفالو، وبغض النظر عن مدى صغر وانعزال دولتنا، فإننا نعتقد أن تأمين مستقبلنا لن يتم إلا في حالة كنا على تواصل مع الابتكارات العالمية، والديناميكية التي توفرها التكنلوجيا، فنحن نتحرك بشكل أسرع إلى الأمام عندما نتحرك معا، وإكسبو هو منصة لتحقيق التواصل بين الناس، والتعاون والاستمتاع بكل ما يمكن أن يقدمه الآخرون، فهو مركز تجمع واحد لكل ما يمكن للعالم أن يكون عليه وما يجب أن يكون عليه".



يقع جناح توفالو في منطقة التنقل، ويحمل شعار "مسيرة تنعش القلب" ليعكس الطبيعة الودودة لشعب هذه الدولة المكونة من تسع جزر والواقعة في جنوب المحيط الهادئ، والتي تمثل أعجوبة بولينيزية مذهلة، بما تتمتع به من شواطئ بكر، ومياه كريستالية صافية، ومناظر طبيعية غناء، فضلا عن لطف شعبها الذي يضفي عليها مزيدا من الجمال، والذي يمكن للزوار استكشافه أثناء زيارة الجناح عبر فعاليات سرد القصص التي ينظمها.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي، مناسبات للاحتفال بكل المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.



تستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معاً عالماً جديداً في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.



