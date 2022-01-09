النجمان داليا مبارك وفؤاد عبدالواحد للجمهور: ننتظركم في إكسبو 12 يناير

المصدر: البيان

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يستضيف إكسبو 2020 دبي، في 12 يناير الجاري نجمين متألقين في سماء الفن، اكتشفا أصواتهما في سن مبكرة، وسعيا لتحقيق أحلامهما منذ نعومة أظفارهما، وذلك في أحدث دورة من سلسلة جلسات في إكسبو 2020، التي تضم حفلين موسيقيين للفنانة الشابة داليا مبارك، والنجم المتألق فؤاد عبدالواحد.

اكتشف النجمان أصواتهما في سن مبكرة، وسعيا لتحقيق أحلامهما منذ نعومة أظفارهما، وذلك في أحدث دورة من سلسلة جلسات في إكسبو 2020، التي تضم حفلين موسيقيين للنجمين داليا وفؤاد.

ولدت داليا مبارك في المملكة العربية السعودية، وترعرعت على أرضها، وتُعد أغنيتها الأولى "قلبت الطاولة"، عام 2014، الانطلاقة الفعلية لها على الساحة الخليجية، حيث حققت أكثر من تسعة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب. وكما تخيلت حياتها المهنية وهي لم تزل طفلة بعد، لدى داليا مبارك اليوم العديد من الألبومات الناجحة التي تحمل اسمها.



تستمد الفنانة داليا مبارك إلهامها من الشعراء والقصص التي تلمس روحها، وتتميز أعمالها بطبيعتها المعاصرة، وروحها الشبابية، ما ضمن لمسيرتها المهنية نجاحاً يزداد قوة يوماً بعد يوم.



حول حفلها المنتظر في إكسبو 2020 دبي، تقول داليا مبارك: "إكسبو 2020 دبي هو منصة هامة للفنانين، لأن التواصل مع العالم أجمع تحت سقف واحد هو أحد أهم الأشياء في مسيرة الفنان، والرسالة التي أودٌ أن أنقلها إلى العالم عبر بوابة الحدث الدولي هي أن المنطقة العربية زاخرة بالمواهب، وأننا شعوب عاشقة للحياة ومحبة للفن".



وينتظر ضيوف إكسبو 2020 دبي، فرصة لا تفوت للاستمتاع بالأمسية الغنائية، التي يحييها عبد الواحد، والتي سيغني خلالها مجموعة من أحدث أغنياته التي يقدمها لأول مرة أمام الجمهور مباشرة.

وحقق المغني ومؤلف الأغاني، فؤاد عبدالواحد، نجاحاً كبيراً في الخليج والعالم العربي بميله الواضح لموسيقى البوب العربية، والإيقاعات اليمنية، والحضرمية، والخليجية. ولد فؤاد عبدالواحد في اليمن، وبرزت موهبته في سن مبكرة، وبدأ مسيرته المهنية وهو في عمر السادسة عشر حيث شارك في العديد من المهرجانات والاحتفالات والأعراس، كما حصد جائزة نجم الخليج لعام 2010.





حول هذه المشاركة يقول فؤاد عبد الواحد: "يسلط إكسبو 2020 دبي الضوء على الثقافة الموسيقية لكل فنان، مما يعني تقديمه لشريحة أكبر من الجمهور العربي والعالمي، وأودٌ أن أنقل رسالة محبة وسلام بين الناس، وهي رسالة عظيمة آمل أن تتحقق في العالم بأسره".



