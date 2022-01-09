نداء إسبانيا للعالم من إكسبو 2020: سارعوا بحلول التنقل المستدامة

المصدر: البيان

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أطلقت إسبانيا من إكسبو 2020 دبي، مبادرة "نداء التنقل العالمي التي تناقش مستقبل التنقل الشامل والمستدام، وتأتي كجزء من فعاليات أسبوع السفر والاتصال، سادس أسابيع الموضوعات التي ينظمها الحدث الدولي طيلة فترة انعقاده في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض، وذلك في الفترة ما بين 9-15 يناير الجاري.



ويهدف حوار "نداء التنقل العالمي" الذي ينطلق اليوم في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة وزارة النقل الإسبانية إلى جانب عدد من الشركات الإسبانية والإماراتية ذات الصلة بالنقل، إلى تسريع الحوار العالمي حول التنقل المستدام، وتفعيل آليات التواصل الفعال بين مختلف الأطراف، كما يعمل على تهيئة الطريق أمام الحدث الرئيس الذي ستستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 14 إلى 16 يونيو 2022.



ويعد هذا الحدث العالمي الأول من نوعه الذي يتم تخصيصه لبحث حلول التنقل المستدام، وقد سبق وشملت التحضيرات لانعقاده، مشاركة إسبانيا في دورتي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اللتان عقدتا في باريس وغلاسكو بهدف البحث عن حلول للتغيرات المناخية المرتبطة بقطاع النقل العالمي، كما يسعى النداء للبحث، بالتعاون مع الشركات الرائدة في الدولة والمنطقة، عن أفضل السبل لتطوير حلول التنقل الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.



وستقدم وزارة التنقل والنقل والأجندة الحضرية الإسبانية، من جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي، دعوة لتلبية "نداء التنقل المستدام" للعالم أجمع، وذلك باعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف الحدث الدولي، تعد واحدة من أفضل الدول في العالم على صعيد تطوير حلولا ذكية تتعلق بالبنية التحتية للتنقل المستدام.



وتسعى إسبانيا من وراء هذه الفعالية إلى التركيز على التنقل المستدام في سياق الانتعاش الاقتصادي الذي تلا جائحة كوفيد-19، من خلال السعي إلى جمع كل الجهات ذات الصلة بالقطاع للمشاركة في تطوير سياسات التنقل المستدام ومبادرات الأعمال، مثل مبادرة صندوق الأجيال المقبلة، الممول بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع التنقل الكبيرة.



ويشارك كل من إينيغو دي بالاسيو، سفير إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وراكيل سانشيز خيمينيز، وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسبانية ؛ وإدواردو لوبيز بويرتاس، الرئيس التنفيذي لشركة آيفيما مدريد للفعاليات والمعارض والمؤتمرات، في الفعالية التي تنعقد اليوم في الجناح الإسباني.



وسيتم خلال الجلسة، التي تحمل عنوان "تسريع التحول نحو التنقل المستدام: دبي ونداء التنقل في العالم"، عرض ومناقشة دراسات حالة ناجحة، بمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات من إسبانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.



ويشارك في المناقشة كلا من سانتياغو باناليس لوبيز، مدير أبردرولا للابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وأليكس مويا، مدير عام شركة إندرا الإسبانية، ومايك باسكاران، مايك باسكاران المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا لدى موانئ دبي العالمية.