اكتشف مستقبل التنقل.. 5 متأهلين لتصفيات هاكاثون المدن الذكية في إكسبو

المصدر: البيان

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يواصل المتأهلون الخمسة للتصفيات النهائية ضمن فعالية فيوتشر موبيليتي هاك (هاكاثون لمستقبل التنقل)، في إكسبو 2020 دبي، التنافس، على ابتكار حلول التنقل لبناء مدن المستقبل الذكية باستخدام طرق مستدامة وفعالة.

وتستمر الفعالية خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير الجاري بالتعاون مع سيمنس – الشريك الرسمي لرقمنة البنية التحتية في إكسبو 2020 دبي.

وشُجِعَت الشركات الناشئة على ابتكار تطبيق إنترنت الأشياء باستخدام تقنية مايندسفير من سيمنس. صُمِمَ وابتُكِرَ في إكسبو 2020 دبي تطبيق المدن الذكية من مايندسفير المبتكر، ونظام إنترنت الأشياء لإدخال الموقع الفعلي لإكسبو 2020 إلى العالم الرقمي مواكبة للموضوع الفرعي للحدث الدولي، التنقل، ما مَكن إكسبو 2020 من الوصول لهدفه في أن يكون أكثر معارض إكسبو الدولية استدامة حتى الآن، بفضل تطبيقه لعدة عوامل للمراقبة الذكية من بينها حساب البصمة الكربونية وقياس استهلاك الطاقة والمياه.

وكُلِفَ المشاركين في الهاكاثون بإيجاد حلول جديّة لمعالجة المسائل المتعلقة بمستقبل التنقل، والمراقبة البيئية، وتجارب الإدارة الذكية للمرور، وحلول البيانات المفتوحة للتنقل، بهدف بناء مدن مستقبلية، وجعل التنقل بواسطة السكك الحديدية وبرا أكثر أماناً واستدامة؛ والاستفادة من الخدمات الرقمية لزيادة وفرة المرافق العامة، فضلاً عن تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة في المدن؛ وابتكار طرق جديدة لمراقبة، والتحكم في وتحليل الجسور، والأنفاق لضمان السلامة والأمن.

وأُتيحَ للمشاركين اختيار التحدي الرئيس الذي يريدون مواجهته وطُلب منهم عرض حلولهم الرقمية لتجسيد صورة مبتكرة لمستقبل التنقل.

ودُعيَ المشاركون المرشحون في نوفمبر من العام الماضي إلى تدريب مكثف على الإنترنت بهدف انتقاء أفكارهم لاختيار خمسة منهم للتأهل إلى التصفيات النهائية، ليشارك أولئك المتأهلون للتصفيات النهائية الآن في فعالية فيوتشر موبيليتي هاك (هاكاثون لمستقبل التنقل) في إكسبو 2020، حيث يتاح لهم فرصة تطوير حلولهم بشكل أكبر، قبل طرح أفكارهم على لجنة التحكيم النهائية. وفي إطار ضمان سلامة جميع المشاركين في الفعالية من الإصابة بفيروس كوفيد_19، سيتنافس بعض المتأهلين للتصفيات النهائية من داخل الموقع والبعض الآخر عن بُعد.

المتأهلون الخمسة للتصفيات النهائية لفعالية فيوتشر موبيليتي هاك (هاكاثون لمستقبل التنقل) هم:

1-أوالابي (الأرجنتين)

شركة أوالابي، والتي تشارك في موقع إكسبو 2020، هي شركة نقل البيانات الضخمة تعمل في مجالات دمج مواعيد ومسارات وسائل المواصلات في المدن، والتنقل الجزئي وخدمات طلب وسائل النقل، موفرة للمواطنين أفضل سبل التنقل. المفهوم الأساسي للشركة هو توفير أدوات تحليل البيانات، وواجهات برمجة تطبيقات تخطيط مسارات التنقل، وإشعارات التنقل للحكومات والشركات والشركات الناشئة، لمساعدتهم على فهم سلوك التنقل لدى الناس وإيجاد حلول لتخطيط التنقل في المدن.

2- إكسوموشن (سويسرا)

تعمل شركة إكسوموشن، والتي تشارك في موقع إكسبو 2020 أيضاً، على تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم عبر توفير خدمات النقل الروبوتية داخل المنشآت مثل المطارات والمستشفيات. تهدف الشركة إلى توفير خدمات التنقل الآلي للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وتستخدم "مايند سفير"، كمنصة سحابية رئيسية لمراقبة وإدارة الأجهزة، كما تستخدم إنترنت الأشياء في أجهزة الاستشعار والمحركات داخل المنشآت.

3- دي إكس ديجيتال أفريكا (جنوب أفريقيا)

شركة دي إكس ديجيتال أفريكا، والتي تشارك من على البعد، هي شركة هندسة بيانات متخصصة في استخدام بيانات السيارات للإدارة الاستباقية الفعالة للمركبات وتحليل أدائها – لكل من مالكي أساطيل السيارات أو أصحاب المركبات الفردية. تتيح منصة "مايند سفير" لمنصة "موتو إكس" الخاصة بالشركة، معالجة بيانات السلسلة الزمنية للمركبات لتحليلها، واستنباط رؤى قابلة للتطبيق لتقديم صيانة استباقية وفعالة من حيث التكلفة للمركبات.

4- بريز تكنولوجيز (ألمانيا)

إن بريز تكنولوجيز التي تشارك في المنافسة في الفعالية من داخل الموقع هي شركة رائدة في مجال تقنيات مستشعرات جودة الهواء ومعالجة البيانات واستخبارات مبادرة الهواء النقي. وتساعد الشركة الناشئة المدن والشركات على تصميم خطط عمل أكثر كفاءة للمبادرة في الحفاظ على الهواء نظيفا باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتعمل بريز تكنولوجيز على تمكين مايندسفير من دمج مجموعات البيانات المتعلقة بجودة الهواء في الوقت الفعلي مع بيانات تاريخ جودة الهواء من أجل اتخاذ قرارات أفضل في عمليات التخطيط الحضري وإدارة حركة المرور.

5- ثور تشارج (ألمانيا)

تدعم ثور تشارج التحول إلى التنقل الكهربائي المستدام بالكامل، عبر إعداد التخطيط الفعال واستخدام محطات الشحن والموارد الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتتمثل خطتها في تطوير تطبيق سهل الاستخدام وتفاعلي وسريع لمستخدمي المركبات الإلكترونية ومشغلي المرافق العامة. ويُمَكِن مايندسفير الشركة من تكثيف نهج إنترنت الأشياء، وتوسيع نطاق وحجم الحل الذي تقدمه.