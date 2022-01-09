فعاليات مميزة في إكسبو 2020 دبي اليوم.. تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأحد) العديد من الفعاليات الدولية والرياضية والبرامج الثقافية والترفيهية المميزة، أبرزها:





اليوم الوطني لتوفالو

-10:15، ساحة الوصل

- 11:05، إحاطة إعلامية (15 دقيقة) في جناح توفالو



انطلاق أسبوع السفر والاتصال

فعالية رئيسية: سد الفجوة الرقمية - عدم ترك أحد خلف الركب - مسار التنمية الاجتماعية

-بالشراكة مع "اتصالات" و"طيران الإمارات"، سيناقش ممثلون من مختلف القطاعات الوصول المتكافئ إلى الاتصال الرقمي. سيركز المشاركون على دراسة الجدوى للاستثمار في سد الفجوة الرقمية وتسليط الضوء على الحلول الملموسة وأمثلة عن أفضل الممارسات المرتبطة بالأدوات الرقمية التي بمقدورها تمكين الشعوب.

- تشمل قائمة المتحدثين:

-مها مريش، نائب الرئيس الأول للتحول الرقمي، اتصالات

-مارك هانسن، الوزير المنتدب المكلف بالرقمنة في لكسمبورغ

-معالي بولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا

-القائمين على مشروعَي جانغالا وبابل رواندا، الحاصلين على منحة إكسبو لايف

- 10:00 إلى 17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



التنقل والاتصال - وجهة نظر إسبانيا في دبي

-ستفتتح هذه الفعالية راكيل سانشيز خيمينيز، وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية في إسبانيا.

- 9-10 يناير، 10:30، جناح إسبانيا



فعاليات أخرى:



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

-جائزة تُكرّم كل من قدّم مساهمات رياضية بارزة في دولة الإمارات والعالم، من أفراد وفرق ومنظمات، وهي مصممة للاحتفاء بأفضل المبادرات أو البرامج في المجال الرياضي، والترويج لها.

- 08:30-13:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A، 1C، الجناح 1 والجنوب



سلسلة عالم المستقبل لنظام مايندسفير من سيمنس – التنقل

-تهدف السلسلة إلى إلهام التغيير في عالمنا للأفضل، من خلال حزمة من ورش العمل والندوات وجلسات الهاكاثون المهنية والشيقة - والتي ستتوَّج بـ"حلقة ختامية" في مارس 2023

-9-11 يناير، 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجلس ، الغرف 1-3 شمال



نجوم إكسبو الشباب

- دعوة للانضمام إلى طلاب من شتى مدارس الإمارات يجتمعون في ساحة الوصل ضمن برنامج نجوم إكسبو الشباب، ليقدموا عروضهم ويشاركوا قصصهم. العروض من تأليف وتصميم وإخراج الطلاب.

- 11:00، الوصل



الثقافة والتقاليد الأذربيجانية

-تتيح هذه الفعالية اختبار تقاليد أذربيجان وثقافتها، في استعراض لفن الحرف اليدوية ونسج السجاد وصناعة السيراميك في البلاد، وتدعو إلى اكتشاف تجارب في مجال الصحة والسلامة، والانغماس في تاريخ باكو والتقاليد القديمة.

- 9-12 يناير، 12:00-22:00، جناح أذربيجان



ماغ ريل – تقرّبنا من الهايبرلوب

-دعوة لاكتشاف مستقبل السفر بالسكك الحديدية، حيث تتخذ ماغ ريل الخطوة الأولى نحو التنفيذ التدريجي لتقنية الهايبرلوب. وفي المرحلة الأولى، ستوفر ماغ ريل سرعات فائقة تصل إلى 550 كيلومترا في الساعة، باستخدام السكك الحديدية والعربات الحالية.

-13:00، جناح سويسرا



بطولة السلام

- فرصة لحضور سباق دراجات مع رعاة ملكيين، يبدأ من حتا وينتهي في موقع إكسبو 2020 دبي. يشمل السباق راكبي دراجات محترفين وشبه.

- 16:30-18:00، الفرسان والاستدامة



جلسة استراحة على أنغام الجاز والموسيقى الحديثة

- مقطوعات شهيرة ومشحونة بالعاطفة تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم

- 18:00-19:00، منصة اليوبيل

