دلال القهوة.. أفضل 10 أماكن لتناول شراب البن في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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لا يمكن لزوار إكسبو 2020 دبي أن يكتفوا فقط بمشاهدة الأجنحة المنوعة للدول المُشاركة التي يبلغ عددها 192 دولة، ولكن يمكنهم أيضاً تذوق بعضاً من أفضل أكواب القهوة التي يقدمها لهم من كافة أنحاء العالم.



فبإمكان زوار الحدث الدولي، تدليل حواسهم بمجموعة من أفضل أنواع القهوة التي توفرها المقاهي التابعة للعديد من الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي.



ولتسهيل الأمور عليكم، أعددنا لكم قائم بالأماكن الــ 10 المُفضّلة لتناول شراب البن (الكافيين) الذي تحتاجون إليه للحصول على دفعة من الطاقة والنشاط، لمواصلة استكشاف أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي:



1. جناح بوروندي، منطقة الفرص

تقع جمهورية بوروندي في الوادي المتصدع الكبير، حيث تتلاقى البحيرات الكبرى في أفريقيا، في منطقة شرق أفريقيا، وتوفر البلاد مزيجا خلابا من شواطئ البحيرات الداخلية، والجبال الرائعة، وتُعرف الدولة التي تأخذ شكل قلب بقهوتها عالية الجودة، وشاي الجبال الخاص بها، لذا نوصي بشدة بالتوجه إلى جناح بوروندي لتذوق واحدا من أفضل أنواع القهوة في العالم، حيث يقدم الجناح يوميا أنواعا مختلفة من حبوب البن التي تشتهر بها البلاد، والمعترف بها من قِبَل تحالف الأمم المتحدة العالمي لجودة القهوة "أليانس فور كوفي إكسلانس"، وكذلك لتجربة شاي الجبال والعسل اللذان تفخر البلاد بإنتاجهما.



2. كانفاس من كوفي كَلتشر، جناح الفرص، منطقة الفرص

هذا هو أفضل مكان لتناول القهوة المحلية، والاستمتاع بالمعارض الفنية، ومزيج من النغمات الموسيقية المُنسَّقة، وقائمة طعام يتم تقديمها طوال اليوم. شارك في تأسيس مقهى "كانفاس من كوفي كَلتشر" كل من ستيفان بهويرو وعبدالله إبراهيم سهيل، وصُمِّم لاستقبال مجتمع المبدعين الدائم التطور في دبي، الذي يبحث عن مساحة للعمل، والالتقاء بالآخرين، والتصميم، والابتكار. ويزخر المقهى/مساحات العمل المشتركة، ببرنامج ثقافي لإثراء تجربة أعضاء المجتمع، ضمن تصميم مستلهم من المصانع ويتسم بالبساطة.



3. جناح السلفادور، منطقة التنقل

تشتهر حبوب البن في السلفادور بمذاقها الحمضي القوي، وهي من ضمن الحبوب الأعلى جودة في العالم اليوم. يمكنكم استكشاف الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى عبر جناحها، الذي يضم عرضا غامرا ثلاثي الأبعاد ومتعدد الحواس، يسلط الضوء على مشروعات التنمية الرئيسية في البلاد، وندعوكم بعدها إلى الانغماس في مقهى مُصمَّم خصيصا، ومزين بألواح التزلج على الأمواج.



4. جناح إثيوبيا، منطقة الفرص

تُمثل مراسم إعداد القهوة، والتي تنطوي على الطقوس المُتمثلة بعملية تجهيز حبوب البن الخام غير المغسولة انتهاء إلى صبها في فناجين القهوة، أهم مناسبة اجتماعية في العديد من القرى في إثيوبيا، فعندما تتلقى دعوة لحضور مراسم إعداد القهوة، فإنْ دَلَّ هذا الأمرُ علَى شَيء فإنما يَدُلُّ على الاحترام والصداقة. يأخذ جناح إثيوبيا زواره في رحلة تمكنهم من الاطلاع على عملية زراعة القهوة لدى السكان الأصليين ابتداء من البذور وصولا إلى الكوب، وذلك من خلال عرض مُقدم على شاشة تفاعلية، يصطحب الزوار في نهاية الرحلة إلى منطقة "أصلنا"، وهي حديقة مزروعة بزنابق الكالا - الزهرة الوطنية الإثيوبية – حيث يتمكنون في نهاية هذه الرحلة الملهمة من الاستمتاع بمراسم تحضير وتقديم القهوة التقليدية.



5. جناح الغابون، منطقة الاستدامة

توجه إلى مقهى "ألانغا" في جناح الغابون كل يوم خميس من الساعة 10:00 إلى الساعة 15:00 بحسب توقيت دولة الإمارات، للحصول على فرصة لأخذ عينات من القهوة، وللحصول على حزمة من أفضل كبسولات القهوة التي ينتجها مقهى ألانغا. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإقناع، فقد حصلت ألانغا – حبوب البن الوحيدة المزروعة في الغابات المطيرة في الغابون في مقاطعة أوت أوجوي- على الميدالية الذهبية لجائزة الذواقة عن فئة "مستديرة ومتوازنة" في النسخة الرابعة من بطولة تحميص القهوة الدولية.





6. جناح إندونيسيا، منطقة الفرص

تُنتج إندونيسيا وتُصّدر القهوة المميزة واللذيذة منذ قرون طويلة، هذا إلى جانب أنها تُمثل واحدة من أكبر مُنتجي حبوب البُن على مستوى العالم، ويقدم جناح إندونيسيا مشهدا متكاملا يزخر بالكنوز الطبيعية والثقافية التي يتمتع بها الشعب الإندونيسي، بداية من الرقصات التقليدية وصولا إلى القهوة المزروعة في جافا التي ترفد العالم بأسره بنكهتها الأصيلة، هذا ويوفر جناح إندونيسيا جسرا عصريا يربط بين الأصالة والحداثة.



7. جناح بنما، منطقة اليوبيل

تُعرف القهوة المُخمّرة المصنوعة من أجود أنواع حبوب قهوة أرابيكا باسم قهوة الغيشا، وتُزرع في مرتفعات محافظة تشيريكي، التي تقع بالقرب من مدينة فولكان بارو، هذا وتشتهر قهوة غيشا البنمية بمذاقها الحاد الفريد، ورائحتها العطرية، ونكهتها الفاكهية اللذيذة، بالإضافة إلى تمتعها بدرجة حموضة خفيفة وبمستوى حلاوة ممتاز. توجه إلى جناح بنما لاستكشاف مزارع البن التي يلفها الضباب، وذلك عبر القيام بجولة افتراضية بزاوية 360 درجة في مزرعة بن في بوكيتي؛ واستكشف المواقع التراثية العالمية الخمسة الرائعة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛ ومن ثم خض بواسطة تقنية الواقع الافتراضي غمار رحلة عبر قناة بنما، وفي نهاية الزيارة توجه صوب متجر الجناح لشراء حبوب البن، بما في ذلك حبوب قهوة غيشا الشهيرة.



8. جناح رواندا ، منطقة الفرص

يلعب المناخ الملائم التي تتمتع به رواندا، إلى جانب المعالجة ذات الجودة العالية لحبوب البن، دورا مهما في جعل بعض أصناف حبوب البُن تزخر بنكهة غنية ومتنوعة. وفي ختام زيارتك لجناح رواندا، الذي يأخذ الزوار في رحلة عبر ربوعه المُتمثلة بمساحة مستوحاة من قصر الملك، فضلا على أنه يتيح لزواره خوض غمار الواقع الافتراضي الذي يأخذهم في رحلة شيقة برفقة غوريلا، ننصحك بالتوجه صوب مقهى رواندا لتذوق القهوة الأصليّة المزروعة في البلاد.



9. جناح فنزويلا، اليوبيل

إذا كنت تبحث عن مزيج لذيذ يجمع بين مذاقي القهوة والشوكولاتة، فما عليك سوى التوجه صوب مطعم وصالة الطعام الخاصة بجناح فنزويلا. تشتهر فنزويلا بحبوب بن أرابيكا التقليدية (حيث تعد فنزويلا أكثر المناطق شهرة بزراعة هذا النوع من حبوب البن، والتي تُزرع بالقرب من سلاسل جبال الأنديز)، وتتمتع بنكهة حلوة للغاية مع حموضة متوازنة بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة تشتهر بإنتاج حبوب الكاكاو ذات المذاق الأسطوري، وخاصة بوفرة حبوب كاكاو الكريولو، والمعروفة بالمذاق الرائع الذي تتركه بعد احتسائها وهو السبب وراء شعبيتها.



10. جناح اليمن، منطقة الاستدامة

لدى اليمن تاريخ طويل مع القهوة يرجع إلى أكثر من 1,000 عام، حيث اكتُشِف أول دليل أثري لاستخدام مشروب القهوة في مدينة "زبيد" اليمنية، وفقا للدراسات العالمية. ولتلبية الطلبات المحلية، بدأ الشعب في زراعة حبوب البن في القرن الخامس عشر، لذلك يتعين على جميع عشّاق القهوة زيارة جناح اليمن. يضم الجناح عرضا يسرد الروابط الجميلة التي تربط الشعب اليمني بحبوب البن التي ينتجها، بالإضافة إلى تجربة استنشاق رائحة حبوب البن التي ستنعش حواسك.

