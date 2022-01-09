بادن فورتمبيرغ تشعل حماس الزوار بـ"الترومبيت" و"الترومبيون" في إكسبو

المصدر: البيان

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باستخدام آلات النفخ الموسيقية النحاسية مثل الترومبيت والترومبيون، استحضرت فرقة "كاريديون براس" أنماطاً مختلفة من موسيقى الجاز والسوينغ والفالس إلى إكسبو 2020 دبي، ونجحت من خلالها في إشعال حماس الجمهور من الكبار والصغار على حد سواء.

واستطاعت الفرقة التي عزفت من جناح بادن فورتمبيرغ، أمس، جذب زوار الحدث الدولي الكبير، بأداء ملفت للعديد من المقطوعات الموسيقية المألوفة في جو احتفالي بث البهجة بين الحضور.

ويحرص جناح بادن فورتمبيرغ على تقديم الولاية الألمانية كمركز للابتكار والأعمال والبحوث والسياحة والثقافة، وهي أول مشاركة مستقلة لولاية ضمن دولة في تاريخ معارض إكسبو الدولية.