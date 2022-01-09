"فلوينغ كلر".. تشكيلة فريدة من الموسيقى والتراث العالمي في إكسبو

المصدر: البيان

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بتشكيلة متنوعة من مقطوعات موسيقية عكست تنوعاً ثقافياً، وتراثياً، أثارت فرقة موسيقية متعددة الجنسيات، والأعراق، أمواجاً من البهجة على مسرح ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.



ومن الموسيقى الكلاسيكية إلى التانغو الأرجنتيني، ومن آلة وترية إلى آلة نفخ متطورة، عزف أعضاء فرقة "فلوينغ كالر" الشبان مقطوعات أثرت أمسية جميلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي، وسط بهجة واسعة بين الحاضرين الذين تفاعلوا بالتصفيق، والهتاف للأنغام التي تردد صداها في جنبات المسرح.



وبين أكثر من 60 فعالية يومية، يقدم إكسبو 2020 دبي، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حفلات موسيقية وفنية ثرية، تنوعت بين الغناء، والعزف، والرقص، والأداء ليجذب في أول ثلاثة أشهر قرابة تسعة ملايين زيارة للموقع العملاق الذي يقام على مساحة 4.38 كيلومتر مربع في منطقة دبي الجنوب.