أنا بكره معطّل .. أوتوستراد الأردنية تبهج زوار إكسبو بـ"الروك" و"الريغي"

المصدر: البيان

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في ليلة مبهجة على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، قدمت فرقة أوتوستراد الأردنية أمسية جميلةعلى مسرح اليوبيل استقطبت عشاق الموسيقى الحديثة وحضوراً جماهيرياً غفيراً استمتع بأجواء فنية راقية.



وتفاعل الجمهور مع أغنيات الفرقة التي تملك نحو 16 عاماً من التاريخ الغنائي الحافل بالنجاح والانتشار، فقدم أعضاء أوتوستراد أغنيات معروفة، بينها "فكرك"، و"اركض عالجيم"، و"مش قادر"، و"يا ترى ناسي"، بينما تلألأت خلفيات مضيئة على شاشات عملاقة، أضافت أجواء غير تقليدية إلى الحفل.



وتضم الفرقة التي تأسست في العاصمة الأردنية عمّان عام 2007، ستة أعضاء، وتقدم مزيجاً موسيقياً يجمع الروك والريغي والموسيقى اللاتينية، وتضيف إليها كلماتها الخاصة، المكتوبة باللهجة المحلية، فضاءات واسعة مستوحاة من الحياة اليومية في الأردن، مثلما فعلت أغنية "أنا بكره معطّل".



وقال عضو الفرقة يزن الروسان، وهو عازف غيتار، إن مزج هذه الأنواع من الموسيقى "أفضل طريقة لنعبر عن أنفسنا من خلال الموسيقى التي نؤلفها".

وأضاف الروسان :"نحن موسيقيون نعزف حالات موسيقية مختلفة، وفي وقت معين قررنا أن نعزف مع بعض لأننا أصدقاء، وقمنا بتسمية الفرقة أوتوستراد، وها نحن نعبر من خلالها الآن الطريق إلى الجماهير".