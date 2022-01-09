إكسبو بوابة ميشيغان الأمريكية لزيادة صادراتها إلى الإمارات

المصدر: البيان

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يبحث وفد تجاري معني بالتنقل والابتكار من ولاية ميشيغان الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، تعزيز أواصر العلاقات التجارية القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجري الوفد مناقشات تجارية في جناح الولايات المتحدة في إكسبو خلال الفترة من 8-14 يناير الجاري.



وتهدف ولاية ميشيغان، بوصفها عاشر أكبر ولاية أمريكية مُصدِّرة للسلع والبضائع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة حجم صادراتها من السلع والبضائع، والتي وصل حجمها إلى حوالي الملياري دولار أمريكي خلال الفترة من 2017 إلى 2020 للدولة.



وترأست مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية إلى جانب مكتبها التجاري الكائن في منطقة الخليج العربي، تشانلز إم إي أيه الوفد التجاري.



وقال ديفيد نيوهاوس، مدير تنمية التجارة الدولية لدى مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية ورئيس الوفد: "تعد مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية في الولاية، وقد جلبت وفدا مؤلفا من تسع شركات ضمن بعثة تجارية معنية بالتنقل والابتكار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع إقامة إكسبو 2020 دبي، الذي تتوافق موضوعاته تماما مع جوهر المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات. وتملك كل شركة من هذه الشركات التي تعنى بمجالات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والمركبات التجارية الكهربائية والفضاء والدفاع والرعاية الصحية، جدولا زمنيا يتضمن عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الفردية مع الشركاء المحتملين في إماراتي دبي وأبوظبي".



وأضاف نيوهاوس احتفاء بهذه الفرصة: "حظيت شركات ولاية ميشيغان بعلاقات مثمرة سابقة مع شركات إماراتية، ويأمل هذا الوفد التجاري مواصلة السير على هذا الدرب وتطوير شراكات جديدة".



يضم وفد ولاية ميشيغان شركات تعنى بابتكار حلول التنقل مثل بولينجر موتورز (التي تنتج شاحنات كهربائية للمستهلكين والتجاريين)، وأواسيس أدفانسد إنجنيرينغ (أجهزة تدريب على قيادة المركبات القتالية البرية). كما يضم الوفد أيضا شركات يونايتد بريسيشن برودكتس (لتوريد أجهزة خاصة بمحركات الطائرات تعمل باستخدام الحاسوب)، ولايف آر اكس (محامي سلسلة التوريد الدوائية) وسوزساير أناليتيكس (شركة استشارية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي).



وتعتبر ميشيغان واحدة من سبع ولايات تعمل حاليا مع وكالة الخدمات الزراعية الخارجية الأمريكية، ومكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية، على إحضار مجموعة من الوفود التجارية إلى جناح الولايات المتحدة المشارك في إكسبو 2020 دبي.



يقع جناح الولايات المتحدة في منطقة الفرص، ويعتزم استضافة وفود إضافية من ولايات ماريلاند وكارولينا الشمالية وداكوتا الشمالية ونبراسكا وكاليفورنيا وتكساس.